GP Monaco anteprima: orari tv, il circuito, il meteo

GP MONACO 2021, ROUND 5. FOLLIA, BRIVIDI, ADRENALINA… QUESTO E’ MONTECARLO, TAPPA CHE OGNI PILOTA SOGNA DI CORRERE E VINCERE

GP Monaco anteprima – Dopo un anno di assenza, finalmente si torna a vivere il GP Monaco, il weekend più esclusivo del mondiale, con una cornice unica e spettacolare come Montecarlo. Il tracciato è ricavato dalle stradine del Principato e si snoda tra gli edifici, hotel, casinò e il porto.

Glamour, moda, mondanità, fascino, lusso, élite, spettacolarità, pericolosità, brividi, storia: sono gli ingredienti e le caratteristiche che rendono unico, speciale questo appuntamento giunto alla 78° edizione. Una tappa molto attesa, dove le abilità di guida del pilota, insieme a una vettura ben bilanciata sono fondamentali, per potersi destreggiare in pista sfiorando guardrail, muretti, con velocità, potenza. Il minimo errore può costare caro, dato che le vie di fuga sono assenti e la probabilità di toccare e andare a muro è elevata.

Una nuova sfida all’orizzonte per i protagonisti di questo mondiale, che vede sempre più agguerrita la rivalità tra Mercedes e Red Bull. Mercedes grazie alle tre vittorie ottenute, svetta in testa della classifica costruttori. La Red Bull può contare su una RB16B che si sta rivelando competitiva e capace di contrastare le Frecce Nere. Sarà davvero interessante vedere come se la caveranno sulle stradine del Principato e chi tra le due rivali, ne uscirà meglio. Che cosa ci riserverà questa nuova sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen? Vedremo se anche i rispettivi compagni di squadra, Valtteri Bottas e Sergio Perez riusciranno a cavarsela in positivo.

Ferrari si presenta con una SF21 veloce e competitiva. Purtroppo ancora lontana da Mercedes e Red Bull, ma l’aria che si respira in quel di Maranello, è positiva rispetto alla passata stagione. Montecarlo rappresenta un’altra occasione per far bene e ottenere punti. Entrambi i piloti vorranno far bene, specialmente Charles Leclerc. Il monegasco, pilota di casa è pronto ad affrontare questa sfida, davanti al suo pubblico, e riscattare il risultato del 2019. Accanto a lui, c’è Carlos Sainz Jr. alla sua prima apparizione qui da ferrarista. Vedremo come se la caverà.

Appuntamento da non perdere quello del GP Monaco e il circuito di Montecarlo, che sicuramente sarà ricco di sorprese, colpi di scena, imprevedibilità. Intanto proseguiamo con l’anteprima.

IL CIRCUITO DI MONTECARLO

Per la 78° volta, la Formula 1 arriva a Montecarlo per affrontare il GP Monaco, un appuntamento atteso dagli appassionati e dai piloti. Una sfida che si snoda lungo il mitico circuito cittadino, ricavato dalle stradine usate quotidianamente dagli abitanti, dal traffico e da chiunque transita in questa bellissima località del Principato di Monaco, che si affaccia sul mare, sulla Costa Azzurra. Un posto molto frequentato, ove è possibile vedere ormeggiati bellissime imbarcazioni di vario tipo.

Il circuito è uno di quelli che i piloti sognano di correre e vincere almeno una volta nella loro carriera. Il più lento e difficile circuito del calendario, dove l’abilità di guida del pilota sarà fondamentale, un buon carico aerodinamico e attenzione, dato che il minimo errore può costare caro e finire contro i guardrail, i muretti è molto facile.

Le qualifiche sono fondamentali, dato che i sorpassi sono pressoché difficili, impossibili con un’alta probabilità di ritiri da parte dei concorrenti e l’intervento della Safety Car. Una buona condotta di gara e la miglior strategia sarà fondamentale per assicurarsi la possibilità di finire in zona punti e completare la gara.

Il 21 maggio 1950, la Formula 1 disputò qui per la prima volta il GP Monaco. Dopo Silverstone, Monaco è stato il secondo circuito nella storia a ospitare la Formula 1, malgrado fin dal 1929 si disputarono alcune corse. Per le sue caratteristiche, è considerato un “circuito di uomini” dove è il talento del pilota a fare la differenza.

Il tracciato, è lungo 3.340 km ed è rimasto invariato per tutti questi anni. Il numero di giri da percorrere sono 78 ed una distanza di gara di 260,52 km.

Dalla griglia di partenza, si scatta per trovarsi alla prima curva, alla Santa Devota, un punto dove molto spesso accadono scontri anche subito dopo la partenza. Da qui, si sale fino ad un sinistro-destro molto stretto che

porta al Casinò, con discesa fino alla curva a destra del Mirabeau. Da qui si prosegue fino alla curva più lenta del Mondiale: Virage Fairmont (ex Virage Loews), dove si trova uno degli hotel più esclusivi della località, il Fairmont Hotel. Dopodiché percorriamo la sezione Portier, che conduce al mare, con la pista che passa sotto un Tunnel per poi uscire alla “Chicane” vicino al porto, da lì raggiungere una curva a sinistra del “Bureau de Tabac”, la Piscina e la curva a destra della Rascasse, seguita dalla curva Anthony Noghes, per poi tornare a tagliare il traguardo.

PIRELLI: C3, C4, C5

Per questo anteprima, Pirelli ha reso nota le mescole che porterà per il GP Monaco ovvero C3 P Zero white hard, C4 P Zero yellow medium e C5 P Zero red soft. Si tratta della mescola più morbida della gamma, al suo debutto nel 2021.

Monaco è il gran premio con il giro più corto dell’anno, con velocità media più bassa e la curva più lenta. I team hanno preparato un pacchetto ad alto livello di downforce con ali anteriori e posteriori appositamente ideate per bilanciare i livelli di carico aerodinamico. Inoltre, ci saranno appendici aerodinamiche e modifiche allo sterzo per meglio affrontare la Fairmont Hairpin.

Il tracciato è caratterizzato da un susseguirsi di curve, che aiutano a portare in temperatura le gomme, soprattutto le mescole più morbide.

Qui il format è unico rispetto all’intero mondiale, con le due sessioni di prove libere che si disputano il giovedì. Inoltre, essendo un circuito cittadino la sera viene aperto al traffico, oltreché per l’intero venerdì. L’asfalto è poco rugoso, il che comporta un basso livello di usura e di degrado dei pneumatici. Per affrontare al meglio la gara e assicurarsi la vittoria, occorre un buon grip meccanico, una buona qualifica e strategia, data la difficoltà nei sorpassi.

CHE TEMPO FARA’?

Il bollettino meteo per l’anteprima del GP Monaco, prevede tempo sereno e soleggiato a Montecarlo, con temperature miti come di consuetudine in questo periodo. Giovedì in occasione delle due sessioni di prove libere, il cielo sarà sereno e soleggiato per tutta la giornata, temperature attese tra 17° e 18°C, vento debole. Sabato il cielo sarà nuvoloso soprattutto al mattino, e in occasione delle prove libere 3 ma senza precipitazioni. Nuvole previste anche per le qualifiche, senza pioggia, vento più moderato. Temperature attese tra 16° e 18°C. Per la gara non è prevista pioggia nonostante la presenza di qualche nuvola. Temperature attese sui 18°C, vento debole.

ORARI TV

Tutto è pronto per la 5° tappa della stagione 2021 con il GP Monaco che sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Sky Sport F1 HD fin dalle prove libere 1 e 2 che come di consueto andranno in scena giovedì 20 maggio, prove libere 3 e qualifiche di sabato e la gara di domenica che scatterà alle 15:00. Anche TV8 trasmetterà in diretta questa tappa, ma soltanto qualifiche e gara. Non mancherà il Live di F1world che trasmetterà e racconterà giro dopo giro la gara.

Qui in anteprima gli orari tv italiani del GP Monaco 2021:

Giovedì 20 maggio

dalle 11:30 alle 12:30: Prove Libere 1 (diretta esclusiva Sky Sport F1 HD; no TV8);

dalle 15:00 alle 16:00: Prove Libere 2 (diretta esclusiva Sky Sport F1 HD; no TV8 ).

Sabato 22 maggio

dalle 12:00 alle 13:00: Prove Libere 3 (diretta esclusiva Sky Sport F1 HD; no TV8);

dalle 15:00 alle 16:00: Qualifiche (diretta esclusiva Sky Sport F1 HD e TV8)

Domenica 23 maggio

dalle 15:00: Gara (diretta esclusiva Sky Sport F1 HD e TV8)