All’asta la McLaren MP4-25 di Hamilton!

Si sa, una monoposto storica ha enorme valore, e possederne una è un privilegio non da tutti. Soprattutto se si parla della McLaren MP4-25, con la quale Lewis Hamilton vinse tre Gran Premi e consegnò il mondiale costruttori 2010 al suo team dell’epoca, McLaren. Proprio questa meravigliosa vettura verrà messa all’asta il prossimo luglio. Il tutto, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna. Il valore stimato della monoposto è tra i 5 e gli 8 milioni di euro.

La McLaren MP4-25 vanta diversi traguardi: tre vittorie (in Turchia, Canada e Belgio), sei podi, una pole e cinque giri veloci. Il piazzamento completo della stagione 2010 (la quarta di Hamilton con la scuderia di Woking) fu di un quarto posto nel Campionato piloti ed un secondo posto McLaren nel Mondiale costruttori.

Secondo le attuali informazioni, l’asta si svolgerà il sabato pomeriggio del weekend britannico, poco prima della ormai celeberrima Sprint Race. L’evento sarà di particolare svolgimento: mentre gli acquirenti faranno delle offerte, assisteranno allo stesso tempo ad un’esibizione della MP4-25 sulla pista di Silverstone.

Come riportato sopra, il valore stimato è tra i 5 e gli 8 milioni di euro, valore che può crescere considerando i numerosi successi di Hamilton. Tenendo presente che un evento del genere è raro che accada, la famosa casa d’aste Sotheby’s sottolinea quanto sia irripetibile questa occasione: “La riservatezza del cliente impedisce di sapere esattamente quante auto sono di proprietà privata, ma si ritiene che siano molto poche“. Ciò fa capire quanto importante sia questo pezzo della storia del Motorsport.

Chissà chi sarà il fortunato- ed anche milionario- acquirente. Non ci resta che scoprirlo il prossimo luglio, in occasione del GP di Gran Bretagna. E voi, comprereste, anche se a caro prezzo, la storica monoposto di Lewis Hamilton?

