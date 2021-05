GP Monaco Louis Vuitton veste il trofeo

L’Automobile Club de Monaco e Louis Vuitton annunciano di aver stretto un contratto pluriennale, presentando un trofeo con una custodia inedita, esclusivamente creata per il GP Monaco di Formula 1.

Prodotta negli storici atelier della Louis Vuitton di Asnières-sur-Seine, a pochi chilometri da Parigi, sulla custodia si percepisce tutta l’esperienza della nota azienda francese con ispirazione ai 78 anni del GP Monaco.

L’emblematica tela Monogram è impreziosita dal colore rosso della bandiera di Monaco. Le linee rosse che formano la “V” di “Vittoria”, sono foderate da una banda bianca che ricorda il tracciato urbano, tratto tipico del circuito. Qui l’abilità del pilota è fondamentale per potersi destreggiare, con velocità, potenza e precisione.

Uno scrigno, fatto su misura con i colori del Principato, al cui interno alloggerà il trofeo, realizzato con le 19 curve che compongono questo circuito lungo 3,337 km. Coppa che sarà consegnata al vincitore della corsa più prestigiosa della Formula 1 in programma il prossimo 23 maggio.

La partnership appena nata tra la Maison più emblematica della Francia e l’organizzatore della prestigiosa e iconica corsa di Formula 1, vuole unire i valori della tradizione, della trasmissione e dell’eccellenza a loro più cari e storici. Organizzato dall’Automobile Club de Monaco e sotto l’alto patrocinio del Principe Alberto II, il Gran Premio di Monaco di Formula 1 è uno degli eventi più glamour e visti dal mondo intero.

