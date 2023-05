GP Monaco, Alonso: "Noi normalmente partiamo bene mentre Max..."

Fernando Alonso si conquista la prima fila e domani partirà affianco a Max Verstappen, una grande occasione per lo spagnolo per prendersi la tanto agognata trentatreesima

Le qualifiche a Monaco sono una cosa a sé, così meravigliose da valere un’intera stagione. Una regola che non ha eccezioni, tant’è che anche in questo sabato monegasco tre piloti ci hanno regalato un ultimo giro al cardio palma, con Charles Leclerc (che ricordiamo però essere sotto investigazione per impeding nei confronti di Lando Norris), Fernando Alonso e Max Verstappen a lottare per agguantare l’essenziale e prestigiosa partenza dal palo nel Principato.

Fra i tre è stato l’olandese a spuntarla con un giro straordinario in cui si è preso tutto ciò che poteva, mettendo insieme un terzo settore letteralmente magico in cui ha recuperato (solo lì) i tre decimi che gli sono valsi il tempo più veloce. Ciò però non toglie nulla allo spagnolo, che aveva assaporato il gusto della pole – come d’altronde aveva fatto il suo box.

Così alle intervista successive alle qualifiche le parole dell’asturiano sono state: “Chiaramente la pole position a Monaco significa tanto, ma oggi Max è stato più veloce. È un peccato, però per noi la prima fila sulla griglia è molto importante. Come già detto, l’ultimo settore sembra il nostro punto debole, vedremo domani cosa riusciremo a fare in termini di strategia – se ci sarà una qualche variabile legata al meteo. Noi proveremo a vincere”.

“La strada fra il via e la prima curva è molto breve. Noi normalmente partiamo bene mentre Max è più incostante, magari domani sarà una delle sue brutte partenze, noi lo speriamo”. Una stiletta non troppo velata che sfida l’avversario che gli partirà affianco.

“A MONACO NON SI PUÒ MAI SAPERE”

Nella conferenza stampa del GP di Monaco il quaratunne ha continuato dicendo: “Qua non si può mai sapere come andrà, solitamente ci sono sempre un paio di incidenti […]. Quando mi hanno detto che eravamo primi sapevamo che comunque c’era ancora Max in pista, di conseguenza ero conscio del fatto che potevo ritrovarmi al secondo posto. Ci siamo sentiti davvero vicini alla pole position perciò siamo contenti, anche perché eravamo arrivati qui con qualche preoccupazione sulla nostra prestazione al sabato. Andiamo sempre molto bene alla domenica – sappiamo gestire molto bene il degrado, ma nei cittadini fatichiamo un pochino portare le gomme in temperatura”.

“Per domani vediamo, sarà una gara lunga e non penso che si presenteranno delle possibilità di sorpasso perché siamo a Monte Carlo. La corsa sarà comunque molto impegnativa, che richiede tanto alla macchina; ci sono tanti fattori che vanno gestiti in settantotto giro. Dobbiamo mantenere la concentrazione, dobbiamo essere svegli a livello di strategia e di sosta ai box perché tutto può accadere”, così ha concluso Fernando Alonso.