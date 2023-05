GP Monaco, Verstappen: “Ero indietro e ho rischiato”

Max Verstappen ha ottenuto la sua prima pole position della carriera nel GP Monaco

L’olandese, che domani si posizionerà sulla griglia di partenza del GP di Monaco proprio al fianco di Fernando Alonso, ha battuto in extremis il pilota spagnolo per soli 84 millesimi, fermando il cronometro sull’eccezionale tempo di 1’11″365.

Per Verstappen non è stata una qualifica facile. L’attuale campione del mondo in carica non è stato autore di un primo giro perfetto nel Q1. Una situazione che non ha impensierito più di tanto l’olandese dato che, prima dello scadere del tempo, è riuscito a scendere in pista tre volte per migliorarsi.

“Sono molto felice perché sapevamo che questo fine settimana per noi della Red Bull sarebbe stato una sofferenza – ha raccontato a caldo Max Verstappen – Ieri non siamo partiti come avremmo desiderato e, sessione dopo sessione, abbiamo provato a migliorare. In qualifica è diverso. Devi dare il tutto pere tutto, devi rischiare“.

La prima a Monaco non si scorda mai

L’olandese della Red Bull, infatti, nel suo ultimo giro disponibile era in ritardo di oltre due decimi su Alonso dopo il secondo intermedio. Nel terzo settore ha tirato fuori il coniglio dal cappello, ha recuperato il distacco dallo spagnolo e ha conquistato la pole position del GP di Monaco, la 23esima della carriera in Formula 1.

“Nel mio ultimo tentativo sono stato cauto e si vede dai tempi dei primi due settori che non erano ottimali. Sapevo di essere indietro e ho dovuto dare tutto nell’ultima parte. Ho preso dei rischi come si è visto. Ho toccato un paio di barriere ma sono contento di aver fatto la pole per la prima volta qui“, ha sottolineato Max.

E proprio nel GP di Monaco, Verstappen potrà giocarsi il primo jolly della stagione. Complice l’uscita in Q1 del suo compagno di box, Sergio Perez, domani il pilota olandese potrà iniziare a mettere del distacco in classifica tra sé e il messicano. Alonso permettendo.

“Domani sarà molto importante partire in modo pulito perché curva 1 non è poi così lontana. A Monaco può succedere di tutto. Per quanto riguarda il passo gara sono non ho turbamenti perché la nostra vettura è fantastica sotto quel punto di vista. Devo solo stare tranquillo e fare una gara pulita“, ha concluso.