GP Monaco, Leclerc: “Avrò bisogno un po’ più di fortuna”

GP Monaco, Charles Leclerc è terzo al termine delle qualifiche. Partirà dalla seconda fila, alle spalle di Max Verstappen e Fernando Alonso

Il GP Monaco rappresenta una gara speciale per Charles Leclerc. Il pilota è nato e risiede proprio a Montecarlo, e dunque conosce molto bene la pista. Per l’occasione, si è presentato con una tuta che richiama i colori della bandiera monegasca, così come un casco speciale, in ricordo del papà.



Reduce da un inizio di stagione non felicissimo, Charles Leclerc si è preparato per questa sfida, con l’obiettivo di ottenere un risultato migliore possibile, malgrado una Ferrari un po’ difficile.

Il weekend è iniziato un po’ in sordina per il monegasco, che sembra in difficoltà a gestire la SF-23 lungo le stradine del Principato. In qualifica, come sempre è riuscito a tirar fuori quel qualcosa in più e ottenere il terzo posto, alle spalle del solito duo di questo inizio di stagione: Verstappen-Alonso.

Non sarà una sfida semplice, d’altronde a Montecarlo è anche difficile da superare. Ma, come abbiamo visto negli ultimi anni, tutto può succedere, e anche lo stesso Charles Leclerc ci ha spesso regalato imprese incredibili anche su questa pista. Perciò sarà tutto da vedere, nella gara di domani…. e chissà cosa ne verrà fuori.

Charles: “Avrei preferito ottenere di meglio”

“Non sono soddisfatto del terzo posto. Ma d’altro canto, dobbiamo guardare la situazione attuale della macchina. Sono state delle qualifiche molto complicate. E anche il weekend, in particolare per me, si sta rivelando molto complicato,” ha così esordito Charles Leclerc, al termine delle qualifiche del GP Monaco 2023.

“Ho faticato tanto con la macchina. Soffriamo molto sugli avvallamenti, rispetto alle altre macchine. Ma, in qualifica la vettura si è un po’ ripresa. Io mi sono trovato più a mio agio, e sono riuscito a prendere la terza posizione, molto vicino alla pole”.

“Nel complesso sono contento, ma avrei preferito ottenere di meglio,” ha così aggiunto il pilota della Ferrari.

A Monaco si sa che tutto è possibile. Chissà se per Charles Leclerc, si possano aprire delle opportunità per ottenere un miglior risultato a casa sua?

“Avrò bisogno di un po’ più di fortuna, rispetto alle scorse edizioni. Ma, non sappiamo quali sono le previsioni. Ieri sembrava che potesse piovere. Dunque se ciò dovesse accadere, tutto sarà possibile. In ogni caso, io darò il massimo, e vedremo quale sarà il risultato finale,” ha così aggiunto in conclusione.