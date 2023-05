GP Monaco, la griglia di partenza

La prima fila della griglia di partenza del GP di Monaco evidenzia ancora una volta la superiorità di Max Verstappen. Seguono Alonso e Leclerc

Qualifica da cardiopalma! Tutti i piloti racchiusi in pochissimi centesimi con Q1, Q2 e Q3 davvero combattuti. Nulla da dare per scontato, con il rischio di eliminazione sempre dietro l’angolo per tutti. Tanti i colpi di scena che hanno definito la griglia di partenza del GP di Monaco.

Solo applausi, solo inchini per Super Max. Una pole davvero tanto sua, conquistata toccando due volte il muro cercando millimetri impossibili. Dopo aver sbagliato le tempistiche di uscita dai box, che gli ha raffreddato le gomme, Verstappen conclude il primo tentativo in quarta posizione. Il leone olandese non ci sta e si lancia per il secondo giro cronometrato. Dietro ad Alonso nei primi due settori, nel terzo mette insieme una magia impossibile che lo proietta in prima posizione con 1:11.365. Partirà dall’ultima posizione il suo compagno di squadra Perez, costretto al ritiro nel Q1 dopo essere andato a muro.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN MONACO! 👑 It’s his first-ever pole in Monaco, and what a superhuman lap it was to take it 👏 Absolutely stunning, @Max33Verstappen #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/ArpgrLv3Y5 — Formula 1 (@F1) May 27, 2023

Ferrari, non è abbastanza

Una Ferrari davvero indecifrabile che dimostra ancora una volta quanto lavoro ci sia ancora da fare. Le prime prove libere avevano regalato delle speranze ai i tifosi della Rossa, deluse però dalle altre due sessioni. Entrambi i piloti si sono lamentati di una macchina saltellante e poco controllabile. Più di così Leclerc non poteva fare ed è costretto ad accontentarsi della terza posizione a +0.106. Boccone amaro per Sainz che dopo aver dimostrato una buona guida nel corso delle prove partirà dalla quinta posizione a +0.265. Una Ferrari ancora una volta davvero lontana da quello che ci si aspettava.

Sorpresa Alpine e conferma Alonso

Sorprendente prestazione da parte delle due Alpine. Ocon riesce addirittura a strappare una pole provvisoria nei primi minuti del Q3. Il francese è stato poi costretto ad arrendersi alla superiorità dei top team, ma è riuscito comunque a infastidire nei primi minuti e alla fine si piazza in quarta posizione a +0.188 da Verstappen. Bene anche il compagno di squadra Gasly che partirà dalla settima casella.

Alonso infastidisce, Alonso combatte. Lo spagnolo dimostra di avere ancora la fame degli altri ragazzi in pista con lui. Rimane in testa fino alla fine per poi dover arrendersi alla superiorità di Super Max. Fernando oltre a classificarsi in seconda posizione a +0.084, umilia il suo compagno di squadra Stroll, che al momento non riesce a tenere il confronto. Il canadese non passa neanche il taglio del Q2 e si deve accontentare della quattordicesima posizione.

GP MONACO: LA GRIGLIA DI PARTENZA