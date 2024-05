GP Miami, qualifiche: magia di Verstappen, seguono le due Ferrari

38′ pole position per Max Verstappen per il GP di Miami, bene le due Ferrari

Le qualifiche del GP di Miami vedono Max Verstappen in pole position, la sesta e trentottesima totale per l’olandese. Ottime le prestazioni delle due Ferrari che chiudono seconda e terza. Proprio la Ferrari si è dimostrata carica nel corso della gara Sprint con un degrado gomme simile a quello della Red Bull e un passo gara altrettanto simile.

Già al Venerdì i segnali erano buoni, considerando che Leclerc ha chiuso a un solo decimo di distanza da Max Verstappen, nonostante l’errore compiuto nella sessione di prove libere. Inoltre, questo sarà l’ultimo weekend in Red Bull per Newey.

Q1: miglior tempo per Verstappen, seguono Perez e Norris

Q1 piuttosto tranquille oggi a Miami. Il primo è sempre lui, Max Verstappen e a seguire Perez e Norris. Le Ferrari finiscono quarta e settima: Carlos Sainz fa un ottimo tempo, nonostante abbia girato con la gomma usata.

Ottimo il weekend per l’Alpine con Gasly che termina in quinta posizione. Bottas è il primo degli eliminati, seguito da Sergeant e Ricciardo. Proprio Ricciardo che aveva portato a termine una strabiliante gara Sprint, chiudendo in quarta posizione. Fernando Alonso si salva per dieci millesimi terminando in decima posizione.

Q2: Leclerc chiude primo, segue Verstappen

Tutti montano gomma nuova, ad eccezione delle due Red Bull. Il miglior tempo è quello di Charles Leclerc, seguito da Verstappen e dalla Mercedes di Hamilton. Max perde tempo perché sfiora il muro, Perez è quinto, mentre Sainz è settimo.

Yuki Tsunoda mette la Visa Cash App in nona posizione, Hulkenberg è decimo. Il primo degli esclusi è Lance Stroll seguito da Gasly, Ocon, Albon e Fernando Alonso.

Q3: pole per Max Verstappen, segue Leclerc

Sesta pole position per Max Verstappen, seguono le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che non si migliorano nel corso dell’ultimo tentativo. Il monegasco perde tempo in due scivolate in curva.

Solo Hamilton si è migliorato terminando in ottava posizione, mentre il compagno di squadra Russell è settimo. Seguono Perez in quarta posizione, poi Norris e Piastri. Chiudono Hulkenberg e Tsunoda.