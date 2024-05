GP Miami, Sprint Qualifying: la pole è di Verstappen, ma Leclerc è alle sue spalle

La Sprint Qualifying del GP di Miami vede Max Verstappen davanti a tutti, con un super Leclerc a chiudere la prima fila

La Formula 1 torna nel suolo americano, in uno dei luoghi più affascinanti: Miami. Dopo le PL1 che hanno visto un Leclerc subito fuori dai giochi e un gap molto ridotto nei tempi, si è subito ben sperato per le qualifiche della Sprint Qualifying del GP di Miami: rivediamo insieme cosa è accaduto.

SQ1: Norris sorprende, Alonso la rischia

Semaforo verde: prende il via la sessione, con Charles Leclerc che è il primo a scendere in pista. Il monegasco termina il suo primo tempo con gomma media in quinta posizione. A dettare il passo è Verstappen, che ferma il tempo in 1:28:601. Segue Piastri e Perez. Giro lento per Carlos Sainz che a cinque minuti al termine è diciassettesimo.

Il pilota spagnolo riesce a migliorarsi e si mette in quarta posizione. Ottima SQ1 per Tsunoda, che a due minuti dal termine, è in sesta posizione. Tutt’altra situazione quella di Ricciardo, in sedicesima posizione, alla ricerca dell’impresa salvezza. Il pilota australiano riesce a salvarsi mettendosi alle spalle del pilota giapponese, in decima posizione. Gli eliminati del SQ1 sono: Albon, Gasly, Zhou, Bottas e Sargeant.

It’s all papaya in SQ1 🧡 Lando leads Oscar for a @McLarenF1 1-2 in the first part of the session! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/rqRgLGoDAa — Formula 1 (@F1) May 3, 2024

SQ2: Disastro Mercedes, gran colpo Ricciardo

I piloti rientrano in pista per disputare la seconda parte della sessione. Il primo a fare il giro è Sergio Perez, che con gomma media nuova, ferma il crono in 1:27:865. Seguono Leclerc e Ricciardo. Norris irrompe e nuovamente si riprende la leadership, con un gap di due decimi dal pilota messicano. Manca all’appello Max Verstappen che decide di optare per un solo giro.

Il pilota olandese la mette in quarta posizione. Piccolo colpo di scena in casa Mercedes, sia Hamilton che Russell non accedono al SQ3 per pochi millesimi. Si salva Sainz, in settima. Gli eliminati del SQ2 sono: Russell, Hamilton, Ocon, Magnussen, Tsunoda.

GP Miami, Sprint Qualifying: la pole è di Max

I dieci piloti rimasti decidono di optare per un solo giro che decreterà il poleman della gara Sprint. Gomma soft per tutti per cercare di trovare il giro perfetto. Max Verstappen si aggiudica la pole position della Sprint, a seguire un super Charles Leclerc, a solo un decimo di distanza. Rovesciamento prestazioni McLaren: dopo la prima parte di sessione, Norris e Piastri la chiudono rispettivamente in nona e sesta posizione.