GP Miami, Sprint: Verstappen vince, Ferrari sul podio

Un’altra vittoria per l’olandese della Red Bull, ma lo spettacolo è alle sue spalle: la sorpresa di Ricciardo e i duelli nelle retrovie

Sesto appuntamento della stagione e seconda Sprint Race consecutiva dopo il fine settimana del Gran Premio di Cina. A Miami ieri si è disputata un’unica sessione di prove libere – con un clamoroso incidente di Charles Leclerc – prima delle qualifiche per la mini-gara di questo pomeriggio. A partire dalla pole position è sempre lui, Max Verstappen. Ma in prima fila c’è anche il rosso. Ritorna davanti a tutto anche Daniel Ricciardo, che ieri conquista una straordinaria quarta posizione. Ecco la sintesi della Sprint Race del GP di Miami.

GP MIAMI: LA PARTENZA DELLA SPRINT RACE

Allo spegnimento dei semafori, Verstappen sfila via senza possibilità di attacco per Leclerc, nonostante l’ottimo scatto in partenza. Dietro al monegasco, Ricciardo riesce a infilare la Red Bull di Sergio Perez, mettendosi in un primo momento alle spalle della Ferrari numero sedici.

Non mancano però le vittime delle prime due curve: Stroll e Norris sono fuori dalla gara a causa di un tamponamento a catena partito dall’Aston Martin di Fernando Alonso. La McLaren numero quattro, parcheggiata nella via di fuga tra curva 1 e curva 2, è anche causa di una Safety Car che dura fino al termine del terzo giro. Alonso scala, invece, in fondo alla classifica, per colpa di una foratura.

GLI ULTIMI GIRI E LA CLASSIFICA FINALE

Alla ripartenza Perez riesce a riprendere la posizione su Ricciardo, ma l’australiano tiene dietro di sé la Ferrari di Carlos Sainz per tutta la durata della Sprint del GP di Miami. Ai piedi della zona punti, il duello più interessante è quello tra Hamilton e la Haas di Magnussen. Il pilota danese si difende strenuamente contro il sette volte campione del mondo, sfociando anche nella scorrettezza: finisce per tagliare una chicane e buttare Hamilton fuori pista. Motivi per i quali riceve venti secondi di penalità in totale.

LAP 15 / 19 Magnussen goes off, delaying Hamilton and Tsunoda pounces to take what will eventually become P8! 😱#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/n3FX3Z5iEe — Formula 1 (@F1) May 4, 2024



Tsunoda approfitta del duello tra Hamilton e Magnussen per superare la Mercedes numero 44. Nell’ultimo giro Hamilton riesce a recuperare la posizione sul giapponese, riuscendo a entrare in zona punti. Tuttavia, proprio nell’ultimo giro riceve un drive through per aver superato il limite massimo di velocità in pit-lane, penalità che non riesce a scontare in pista, ricevendo così una penalità in secondi che lo catapulta in fondo alla classifica. Ecco la classifica completa della Sprint Race del GP di Miami.

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) Sergio Perez (Red Bull) Daniel Ricciardo (Racing Bulls) Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hulkenberg (Haas) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Logan Sargeant (Williams) Zhou Guanyu (Stake F1 Team) George Russell (Mercedes) Alexander Albon (Williams) Valtteri Bottas (Stake F1 Team) Esteban Ocon (Alpine) Lewis Hamilton (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Kevin Magnussen (Haas)

DNF: Lance Stroll (Aston Martin), Lando Norris (McLaren)