GP Miami, Leclerc: “Eravamo molto a limite, occhi puntati alla partenza”

Charles Leclerc si aggiudica la seconda posizione delle qualifiche del GP di Miami, completando la prima fila insieme a Max Verstappen

Charles Leclerc conquista la seconda posizione nelle qualifiche del GP di Miami. Il pilota #16 ha cercato nel corso della sessione di provare a costruire uno dei suoi giri magici, ma senza successo. Nulla ha potuto contro Verstappen, che si è aggiudicato la prima pole position sul Miami International Autodrome. Il distacco tra i due è di solo un decimo e mezzo.

Adesso occhi puntati alla gara, dove Leclerc (così com’è stato nella Sprint) sarà al suo fianco. Alle 22 (ore italiane) di domani assisteremo alla terza edizione del GP di Miami: chi passerà per primo nella 1 curva tra Verstappen e Leclerc?

Le parole di Leclerc

Nel post qualifica, ecco quali sono stati i primi commenti a caldo del pilota monegasco: “Eravamo molto al limite, eravamo molto vicini fino al Q3. All’ultimo giro, abbiamo iniziato a spingere per trovare quel decimo, invece abbiamo perso molto nel settore 2 e 3“ ha affermato il pilota #16, che ha così continuato – “Nel primo settore siamo andati molto bene, poi abbiamo perso tutto dopo. La gara è domani, siamo fiduciosi di fare bene, cercheremo di mettere pressione a Max”

Stando a quanto visto nel corso della Sprint Race, è stato chiesto a Leclerc come cercherà di agire nei primi giri di domani: “L’opportunità sarà domani in curva 1 . Cercherò di passare Max al via, altrimenti dobbiamo cercare di restare sotto il secondo e sfruttare le zone DRS per provare a mettere pressione e costruire la nostra gara. Nella Sprint abbiamo notato come è difficile riprenderlo [riferendosi al DRS] se usciamo fuori dal secondo. Al momento sono concentrato sulla partenza. Oggi sono partito bene, domani dovrò farlo di nuovo” ha concluso. Riuscirà Charles Leclerc a compiere un’impresa nella gara di domani? Non ci resta che attendere per scoprirlo.