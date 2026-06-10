Hamilton: “Kim è al mio fianco ogni giorno”

Il campione Ferrari apre uno spiraglio sulla sua vita privata

Dopo il podio di Monaco, Lewis ringrazia pubblicamente Kim Kardashian: “È fantastico avere il suo supporto”

Il Gran Premio di Monaco non ha regalato soltanto emozioni in pista. A tenere banco nel paddock del Principato è stata anche la presenza di Kim Kardashian nel box Ferrari, accanto a Lewis Hamilton durante uno dei weekend più importanti della stagione.

Dopo aver conquistato un prezioso secondo posto al volante della SF-26, il sette volte campione del mondo ha parlato per la prima volta in maniera più diretta del sostegno ricevuto dalla celebre imprenditrice e star televisiva americana, presente per tutto il fine settimana tra il garage della Scuderia e le celebrazioni post-gara.

Interrogato dai media sul supporto ricevuto a Monte Carlo, Hamilton ha scelto parole semplici ma significative: ha definito “fantastico” poter contare sulla presenza di Kim e sull’affetto delle persone che lo circondano. Il pilota britannico ha inoltre sottolineato quanto sia importante avere accanto persone positive, aggiungendo che Kardashian lo sostiene quotidianamente.

Un weekend speciale per Ferrari

Sul fronte sportivo, Monaco ha rappresentato uno dei migliori appuntamenti stagionali per Hamilton. Il secondo posto ottenuto alle spalle del vincitore Kimi Antonelli ha consentito al ferrarista di conquistare il terzo podio dell’anno e di rafforzare la propria posizione nella classifica piloti.

La prestazione della Ferrari ha confermato i progressi mostrati nelle ultime gare, permettendo a Hamilton di continuare la sua rincorsa ai vertici del campionato. Al termine della corsa, il britannico ha ringraziato pubblicamente il team di Maranello per il lavoro svolto sia in pista sia in fabbrica, evidenziando come le difficili condizioni del weekend abbiano reso il risultato ancora più significativo.

Le attenzioni del paddock

La presenza di Kardashian non è passata inosservata nel glamour di Monte Carlo, da sempre uno degli eventi più mondani del calendario Formula 1. La sua apparizione nel box Ferrari e successivamente sul podio ha inevitabilmente attirato l’attenzione di fotografi, tifosi e addetti ai lavori, alimentando ulteriormente l’interesse attorno alla relazione con Hamilton.

Per il pilota Ferrari, tuttavia, il focus resta il campionato. Monaco ha dimostrato che la lotta per le posizioni di vertice è più aperta che mai. E se il supporto fuori dalla pista può fare la differenza nei momenti più intensi della stagione, Hamilton sembra aver trovato un equilibrio che potrebbe rivelarsi prezioso nella corsa al titolo.