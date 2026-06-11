GP Barcellona: la conferenza stampa in Catalunya

Avvio al GP di Barcellona: le dichiarazioni della prima conferenza stampa

Il primo weekend spagnolo del Mondiale 2026 di Formula 1 è ufficialmente iniziato. Come di consueto, ad aprire il GP di Barcellona è stata la prima conferenza stampa dei piloti che ha visto protagonisti, tra gli altri, i due piloti di casa presenti in griglia e l’attuale leader del Campionato. Diversi gli argomenti affrontati. Da Monaco alle opinioni sui nuovi pacchetti, dall’andamento della stagione al supporto dietro le quinte. Ma una cosa è chiara: la concentrazione è già tutta alla gara.

Alonso e i pareri sulla “nuova Formula 1”

“Siamo in un’era diversa della Formula 1 rispetto a quella in cui ho iniziato io. Un’era dove c’è più tecnologia che aiuta l’arrivo dei piloti nella categoria“. Queste le parole con cui, Fernando Alonso, decide di intervenire sui diversi aggiornamenti apportati quest’anno al regolamento del Circus. Parole che, nonostante l’apparenza, non intendono sminuire i nuovi talenti presenti in griglia. I quali hanno più volte dimostrato di meritare un posto nella classe regina del Motorsport. “Antonelli ha un talento incredibile“, ha continuato il veterano spagnolo. “[…] Ora ha la vettura migliore e ne sta approfittando senza commettere errori“.

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Nonostante la consapevolezza di essere parte di un progetto non ancora del tutto maturo, Alonso si ritiene emozionato per il fine settimana a venire. Per lui, una delle gare più importanti dell’anno. Lo stesso ha infatti dichiarato: “sarà un weekend speciale. Probabilmente la mia ultima gara a Barcellona in Formula 1. Voglio dire grazie a tutti. Non sarò competitivo, ma spero di godermela“. Immancabile, è stato inoltre un accenno sulla situazione attuale dell’Aston Martin. “Tutto richiede tempo, il team si sta adattando alle nuove regole. […] Stiamo cercando di orientarci in un inizio difficile di stagione. Speriamo nella seconda parte di Campionato“, ha poi concluso lo spagnolo.

Le dichiarazioni di Sainz e Antonelli

Intervenuto alla conferenza anche l’altro “padrone di casa”, Carlos Sainz. Dallo spagnolo, però, poche sono state le dichiarazioni sull’andamento della Williams, preferendo un intervento breve ma d’impatto. “A Monaco weekend difficile. […] Barcellona non è mai stata una pista favorevole per noi. Speriamo ci sia comunque l’opportunità di capire cosa non va e andare a punti“, ha infatti dichiarato il madrileno.

Molto più numerose, invece, le parole di Andrea Kimi Antonelli che, durante il suo intervento, ha spesso fatto riferimento all’anno passato. “L’anno di esperienza è stato fondamentale […]. Poter tornare su una pista dopo averla già affrontata l’anno prima permette di riequilibrare le energie. Diventi più conscio del tuo potenziale e il rapporto col team si rafforza sempre di più. Il Campionato? Per ora non ci penso“.

Dopo la vittoria a Monaco, anche gli occhi del pilota italiano sono del tutto rivolti a Barcellona. “Il presente è Barcellona, dove cercheremo di ripeterci. Anche se non sarà facile. Questo weekend sarà interessante per capire il potenziale del pacchetto portato in Canada. Vedremo quanto può darci“, ha dichiarato il leader del Mondiale. Mezione particolare è stata inoltre fatta alla famiglia e all’intero team Mercedes. Di grande sostegno per Antonelli in ogni singolo passo della sua carriera.