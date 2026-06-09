Audi: “Non toccate il regolamento. Verstappen sbaglia”

Audi chiede stabilità regolamentare in F1: un messaggio che complica i piani di Verstappen

Audi ha preso una posizione chiara sul futuro della Formula 1: le regole introdotte con il nuovo ciclo tecnico devono rimanere stabili. Un messaggio che arriva in un momento delicato per Audi, mentre cresce il dibattito sulle modifiche ai regolamenti 2026 e sulle critiche espresse da diversi piloti, primo fra tutti Max Verstappen.

La casa di Ingolstadt, entrata ufficialmente in F1 come costruttore, considera la certezza normativa un elemento fondamentale per giustificare gli enormi investimenti effettuati negli ultimi anni. Il progetto è nato proprio sulla base delle nuove regole motoristiche, caratterizzate da una maggiore componente elettrica e dall’utilizzo di carburanti sostenibili. Cambiare direzione dopo pochi mesi significherebbe mettere in discussione anni di sviluppo tecnico.

Verstappen resta il principale oppositore

Dall’altra parte della barricata c’è Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo non ha mai nascosto le proprie perplessità sulla nuova generazione di monoposto. Secondo l’olandese, l’eccessiva importanza della gestione energetica penalizza la guida al limite e riduce il peso del talento puro nelle prestazioni.

Le nuove power unit prevedono infatti una ripartizione della potenza molto più equilibrata tra motore termico e componente elettrica. Questo obbliga i piloti a gestire l’energia in modo molto più aggressivo durante il giro, modificando stile di guida e strategie di gara. Verstappen ha definito questa filosofia lontana dall’essenza tradizionale della Formula 1, arrivando in passato a parlare di vetture “anti-racing”.

Audi invita la FIA a non cambiare rotta

Proprio per questo motivo le parole provenienti dal vertice Audi assumono un peso particolare. Il team ritiene legittimo il confronto tra FIA, Formula 1 e squadre, ma sottolinea come eventuali interventi debbano restare limitati e non stravolgere l’impianto regolamentare attuale. Audi si è detta disponibile a collaborare con la Federazione per migliorare alcuni aspetti del regolamento, senza però compromettere la stabilità tecnica che ha attirato nuovi costruttori nel campionato.

Una battaglia politica destinata a continuare

La questione va ben oltre il semplice aspetto tecnico. Da una parte ci sono piloti e team che chiedono vetture più aggressive e meno dipendenti dalla gestione dell’energia. Dall’altra troviamo costruttori come Audi, che vedono nelle regole attuali il fondamento del proprio programma sportivo.

Per la FIA il compito non sarà semplice. Ogni modifica rischia di favorire qualcuno e penalizzare altri. Audi, però, ha già fatto capire la propria posizione: la Formula 1 deve garantire continuità e certezze. Un orientamento che rappresenta un ostacolo significativo per chi, come Verstappen, spera ancora in una revisione più profonda dell’attuale regolamento.