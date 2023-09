GP Italia, Mercedes: c’è aria di crisi a Monza?

Venerdì incerto in casa Mercedes per il GP d’Italia. Una buona prima sessione, seguita da una seconda impegnativa che lascia tante incognite

Non è stato un venerdì semplice per il team di Brackley a Monza. La prima sessione di libere aveva lasciato ben sperare per il prosieguo del weekend, invece la seconda sessione ha rimescolato i dubbi. Il venerdì sera sarà particolarmente lungo per Mercedes in ottica del GP d’Italia, perché ci sono diversi dati da analizzare e prestazioni da tirare fuori dal cilindro.

Lewis Hamilton nella prima sessione ha ottenuto l’ottava piazza con il crono di 1:23.269, dopo aver effettuato 26 giri. Nella seconda sessione invece, il sette volte campione del mondo ha percorso 23 giri e con il crono di 1:22.783 si è piazzato in 17esima posizione. George Russell ha percorso 28 giri nella prima sessione e ha effettuato il quinto tempo di 1:23.189. Nella seconda sessione di libere invece ha percorso 20 giri e ha ottenuto la nona posizione con il crono di 1:22.176.

Dichiarazioni Lewis Hamilton

“Per me è stato un venerdì piuttosto normale, perché siamo riusciti a svolgere il programma prefissato. L’affidabilità è il nostro punto di forza, ma abbiamo comunque molto da imparare e da migliorare, perciò stasera lavoreremo sodo. Dobbiamo effettuare le solite migliorie per il sabato, ma sono consapevole che la squadra farà un ottimo lavoro come sempre. Migliorando l’assetto e il bilanciamento della vettura potremmo essere più veloci domani” Hamilton ha così analizzato il venerdì di casa Mercedes per il GP d’Italia.

Dichiarazioni George Russell

Russell invece ha dichiarato: “Essere nuovamente a Monza è fantastico! Perché è incredibile guidare la vettura a queste alte velocità e con bassi livelli di carico aerodinamico. Le caratteristiche sono differenti rispetto a quelle riscontrate la scorsa settimana a Zandvoort, e questo è già un qualcosa di divertente a cui adattarsi. Mi sono sentito abbastanza a mio agio con la monoposto, ma ci sono delle migliorie da apportare per quel che riguarda la mescola morbida. Il ritmo relativo al passo gara sembrava piuttosto forte, perciò ci occorre trovare maggiore velocità sul giro secco, in ottica qualifica”.