GP Italia, per Ferrari è buona la prima

Il venerdì del GP d’Italia è iniziato con il piede giusto per Ferrari – lo ribadisco anche entrambi i piloti a fine giornata.

La prima giornata in pista ha rappresentato per la Ferrari un buon inizio in vista del restante fine settimana dedicato al GP d’Italia. Una boccata d’aria fresca dopo lo scorso disastroso venerdì di Zandvoort. La Rossa, particolarmente motivata dai tifosi presenti, arriva a Monza per far bene, fiduciosa anche dell’esperienza avuta a Spa, l’altro circuito a basso carico in calendario. Nelle prime due libere la SF23 si è mostrata buona sia nella simulazione di qualifica che in quella del passo, candidandosi così a una posizione da podio.

Carlos Sainz sembrerebbe aver imbroccato un po’ meglio del compagno di squadra Charles Leclerc, che almeno nel tentativo di giro veloce con le soft ha avuto qualche difficoltà in più. E così lo spagnolo chiude il venerdì in cima alla classifica dei tempi, avvantaggiandosi anche del fatto che neanche Max Verstappen sia riuscito a stampare un tempo significativo chiudendo solo in quinta posizione. La simulazione di gara, seppur brevissima, riporta la Red Bull dove ci si aspetta. Ciò però non mette in una brutta posizione la Ferrari rispetto alla sua (vera) concorrenza – quella composta da Mercedes, Aston Martin e McLaren.

“Nel complesso è stato un venerdì positivo: la vettura sembra in forma questo weekend, anche grazie a caratteristiche della pista che ci sono più confacenti. Siamo solo all’inizio e domani non sarà affatto facile perché i valori sono molto ravvicinati con tante vetture in un fazzoletto di centesimi. Continueremo a lavorare per trovare ancora più prestazione. Specialmente nel long run dove credo ci sia margine per migliorare”, il commento del classe ’94 che quest’oggi ha festeggiato i ventinove anni.

“È stata una giornata impegnativa. La nostra prestazione è stata abbastanza buona anche se ho faticato un po’ con il bilanciamento. Dobbiamo lavorarci ancora in vista di domani, specialmente sul giro secco. A livello di long run invece mi sono trovato più a mio agio”, così invece il monegasco.