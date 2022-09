GP Italia, Leclerc: “È stato frustrante, speravamo..”

Charles Leclerc è riuscito a conquistare il secondo gradino del podio in questo GP d’Italia, un risultato frustrante per il pilota monegasco

Una grossa delusione per Leclerc che ha concluso il GP d’Italia al secondo posto. Charles, come tutti i tifosi Ferrari, è rimasto insoddisfatto dalla scelta della FIA di concludere la gara dietro safety car. Secondo podio di fila per il pilota monegasco, come il GP d’Olanda le prime tre posizioni della griglia sono dominate da Verstappen, Leclerc e Russell. Il monegasco, coadiuvato da una perfetta F1-75, ha ritrovato la competitività, anche se, allo stesso tempo, ha dovuto far fronte ad un Max sempre più dominante e simile a quell’Hamilton che dominava nelle scorse stagioni. Eppure i risultati del sabato sembravano più che positivi per la scuderia del cavallino rampante, con la pole e un Leclerc pronto a ripetere il GP d’Italia del 2019.

We would have like to see more yellow on the podium… but @Charles_Leclerc drove with his heart and for you, #Tifosi 💛#essereFerrari 🟡 #ItalianGP pic.twitter.com/YCiR2Dhzvv — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 11, 2022

Il monegasco, partito dalla pole position, è riuscito a difendere la posizione da un arrembante Russell, scendendo in terza posizione al 12 giro a causa di un pit stop. Al 20 giro, con l’inizio della girandola dei cambi gomme, Leclerc risale in prima posizione. Per tredici giri, il monegasco, è il battistrada della gara, fin quando viene richiamato ai box per montare gomme soft. Charles, dopo esser uscito dai box, prova a ricucire il gap che lo distanziava da Max, non riuscendoci. Al 47 giro, Ricciardo si ritira causando una safety car. Ma la gara termina sotto la vettura di sicurezza, con il monegasco che non ha avuto un’ultima possibilità di vittoria. Il GP termina con la vittoria di Verstappen, Leclerc secondo e Russel a chiudere il podio.

Le parole del pilota

Charles, intervistato da Martin Brundle, dichiara che: “È stato frustrante, speravamo di giocarcela alla fine. È un peccato, ho fatto tutto quello che mi era possibile conquistando la seconda posizione. Mi sarebbe piaciuto vincere davanti a questi fantastici tifosi, ma oggi non era possibile“. Parlando della strategia della Ferrari, Leclerc, spiega che: “Abbiamo deciso di fermarci, durante la virtual safety car, per provare a differenziarci da Red Bull. Non sono estremamente contento di questo secondo posto, però va bene cosi. Il passo era molto forte ma non era abbastanza sufficiente a difenderci . Grazie a tutti per il sostegno è sempre bello qui a Monza“.