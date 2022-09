GP Olanda, l’ordine d’arrivo in bilico fino all’ultimo

In una Zandvoort coperta dalla nebbia arancione si è appena conclusa una gara corsa al cardiopalma. Max Verstappen intasca la sua vittoria numero trenta, seguito sul podio dagli altri due giovani rivali: George Russell e Charles Leclerc. Alla partenza, Verstappen è già irraggiungibile. Concede poi la leadership della corsa al suo vecchio rivale, Lewis Hamilton, che però perde una grande occasione un po’ per sfortuna e un po’ per errori di strategia. Un Gran Premio emozionante quello dell’Olanda, con un ordine d’arrivo imprevedibile fino all’ultimo.

Le Ferrari, invece, hanno tenuto con difficoltà il passo delle Red Bull e delle Mercedes. Charles Leclerc sale sul podio, beneficiando delle gomme più fresche che gli erano state montate durante il regime di Safety Car. Carlos Sainz, invece, ha avuto difficoltà per l’intero Gran Premio. A cui si aggiunge una penalità durante l’ultimo giro a causa di un unsafe release in pit lane. Ecco la classifica totale alla fine del Gran Premio d’Olanda:

*penalità di 5 secondi per unsafe release in pit lane

MAX: “It was not a straightforward race… we timed the restart really well. It’s incredible to win again. It’s always special to win your home grand prix. I’m proud to be Dutch!” #DutchGP #F1 pic.twitter.com/WPCdyyRbPU

