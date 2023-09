GP Italia, Leclerc: “Domani vogliamo la doppietta”

Leclerc si è visto sfilare la pole del GP d’Italia davanti al pubblico “di casa” per soli sessantasette millesimi. Partirà dalla terza posizione con l’obiettivo di confermare il podio

Il pilota della Ferrari partirà terzo sulla griglia di partenza del GP d’Italia. La Rossa aveva riposto tutte le speranze di una buona performance in questo weekend italiano e le aspettative non sono state deluse. Motore nuovo e fiammeggiante ad accompagnare l’impresa dei due piloti spinti da un tifo che solo Monza sa regalare. Alla fine del Q3 i migliori 3, Sainz, Verstappen e Leclerc, erano tutti rinchiusi in pochissimi millesimi. L’ultimo giro è stato quindi quello decisivo.

Leclerc ha fatto un giro quasi perfetto, soprattutto nei primi due settori, perdendo poi qualcosa nel terzo, che ha permesso a Verstappen di strappargli la pole. Per quanto riguarda invece il confronto con il compagno di squadra, poco c’è da dire, dal momento che come si è visto, Sainz ha avuto fin da subito un buon feeling con la monoposto. L’obiettivo ora è quello di confermare le ottime prestazioni, confermare il podio e, perché no, sognare la vittoria.

Leclerc: “Volevo la pole, ma sono contento per Carlos”

Queste le parole di Leclerc dopo le qualifiche del GP d’Italia: “La sensazione in generale è fantastica. Non potrebbe essere da meno vista l’atmosfera surreale che si respira qui a Monza. Personalmente sono un po’ deluso, però vedendo che c’è Carlos in pole sono comunque contento ed è sicuramente una grande gioia per tutta la Ferrari. Rispetto a lui ho faticato di più nel corso di tutto il weekend, però poi sono riuscito a trovare il giusto assetto per le qualifiche. Purtroppo nel Q3 non ho avuto la scia e questo ci sarà costato una posizione, ma va bene così“.

Il monegasco continua: “Non mi capita spesso di sorridere quando arrivo terzo, però essere qui e avere tutto questo sostegno è una sensazione fantastica. L’obiettivo di domani sarà la doppietta, noi ci crediamo“. Infine, il numero 16 non resiste e pronuncia qualche parola in italiano ai microfoni, con il pubblico che scoppia in un boato di felicità.