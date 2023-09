GP Italia, Verstappen: “Domani proveremo a vincere”

Max Verstappen piazza la sua Red Bull, tra le due Ferrari al termine delle qualifiche del GP Italia. Domani prima fila, con l’olandese e Carlos Sainz

Al termine delle qualifiche del GP Italia 2023, Max Verstappen si deve accontentare del secondo posto, battuto nel finale dalla Ferrari di Carlos Sainz, autore della pole position.

Max Verstappen reduce da una serie di gare molto positive e da vincitore, è arrivato a Monza ancora da favorito, per la pole position e la vittoria. Durante le qualifiche, effettivamente la Red Bull dell’olandese, faceva presagire di poter conquistare la prima casella.

Malgrado il nuovo format in fase di sperimentazione, che prevede l’utilizzo di una tipologia di mescola per ogni sessione, Max Verstappen è andato sempre forte, prendendosi il miglior tempo e la prima posizione sia in Q1 che in Q2.

Il traffico del tracciato di Monza, e i track limits hanno reso molto difficile l’intera qualifica, e talvolta condizionato i giri anche di Max Verstappen: in Q1, al campione in carica sono stati cancellati diversi tempi, per aver superato i track limits.

And we’re through to Q2 👏 Max is P1 and Checo P5 👊 pic.twitter.com/0ODNl2O46y — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 2, 2023

Al di là di questo, la Red Bull e Max Verstappen hanno mostrato una supremazia e solidità di tutto rispetto, arrivando a lottare per la pole position nelle ultime fasi della Q3. Ma proprio durante il primo tentativo, complice un errore, l’olandese non riesce a far meglio di Carlos Sainz, che la spunta nel secondo giro e strappa la pole position al 2 volte Campione del Mondo.

Max: “In qualifica eravamo molto vicini”

“In pista è andata bene. Abbiamo fatto dei buoni miglioramenti rispetto a ieri, e in qualifica in tutte le sessioni eravamo molto vicini. Sono contento del secondo posto, preso oggi,” le prime parole di Max Verstappen, ai microfoni di Davide Valsecchi, in occasione delle interviste al termine delle qualifiche del GP Italia.

In griglia di partenza, Max Verstappen si troverà in mezzo alle due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. In vista di questa possibile sfida: “Non sarà facile, ma è bello da vedere. Ovviamente, domani proveremo a vincere. Normalmente in gara siamo veloci. Ma, oggi ci godiamo la giornata e poi ci concentriamo per domani”