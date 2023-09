GP Italia, qualifiche: Sainz on fire, gran risultato per Ferrari!

La Formula 1 è finalmente tornata sul suolo italiano, e questo pomeriggio a Monza si sono disputate le qualifiche che andranno a determinare la griglia di partenza di domani. Dopo mesi in cui la marea orange ha fatto da protagonista, ora è il momento della marea red. Incitata, tra le altre cose, dall’ottimo e inaspettato risultato di Carlos Sainz nella sessione di prove libere di questa mattina, alla vigilia della sessione di qualifiche del GP Italia.

Can either Leclerc or Sainz put it on pole for the Tifosi?! 👀

The Tifosi are fired up and cheering loud for their drivers 🙌#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/H01zNBVRZd

— Formula 1 (@F1) September 2, 2023