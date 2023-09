GP Italia, Sainz: “È stata una qualifica intensa”

Carlos Sainz con un giro strabiliante conquista la pole position del GP d’Italia. Riuscirà a sfruttare questa opportunità?

Le qualifiche del tempio della velocità si concludono con un risultato sorprendente, se si pensa alla stagione in corso. Sainz, grazie a una SF-23 che sembra rinata, conquista la pole position del GP d’Italia, portando la gioia nei tifosi della Ferrari in tutto il mondo. Lo spagnolo conquista la sua prima pole position della stagione, la quarta in carriera, dimostrando un ritmo competitivo già dalla prima sessione di prove libere. Il pilota madrileño partirà domani cercando di portare a casa una vittoria che avrebbe un sapore epico. Sainz dovrà comunque stare attento a un Verstappen determinato a riscattare la delusione di non aver conquistato la pole position, ma allo stesso tempo avrà il supporto del suo compagno di scuderia pronto ad aiutarlo a difendere la prima posizione.

POLE POSITION AT HOME! 🚀

It doesn’t get much better than that! 🇮🇹#ItalianGP pic.twitter.com/SMbnkL6P5v — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 2, 2023



Il nuovo formato delle qualifiche, già sperimentato a Budapest, sembra favorire le due Ferrari, che sono sempre state in grado di mantenere lo stesso, se non un ritmo migliore, del duo Red Bull. Sainz, ad eccezione della Q1 in cui era richiesta l’uso delle gomme hard, ha costantemente lottato per il titolo di pilota più veloce della griglia, con il culmine finale di una pole position conquistata in modo epico. Al termine delle qualifiche, lo spagnolo ha esultato in modo nostalgico per i tifosi della Ferrari, alzando il dito in segno di vittoria, un gesto che richiama alla mente le celebri esultanze di Schumacher e Vettel.

Le dichiarazioni del pilota

Alle domande di rito dopo le qualifiche, lo spagnolo ha spiegato: “È stata una qualifica intensa, specialmente nel Q3. Abbiamo tutti dato il massimo ed eravamo al limite. All’ultimo giro sapevo di avere un piccolo vantaggio in alcune curve e ho spinto al massimo. Appena ho tagliato il traguardo e ho guardato il pubblico, mi è venuta la pelle d’oca. È davvero qualcosa di fantastico. Il sostegno e il supporto sono straordinari. L’obiettivo per domani è la vittoria, cercheremo di partire bene e lottare con Max“.