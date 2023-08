GP Italia, la conferenza stampa dei top team a Monza

La consueta conferenza stampa del giovedì dà il via all’evento più atteso dai tifosi della Rossa e non solo: il GP d’Italia

Ad aprire le danze della conferenza stampa del GP d’Italia è il monegasco di casa Ferrari. Leclerc non solo spiega l’atmosfera magica e senza eguali di Monza, ma mostra il suo apprezzamento verso il vestiario utilizzato in questo weekend, per omaggiare la vittoria della Ferrari 499P alla 24 Ore di Le Mans. “Questa è senz’altro una gara differente da tutte le altre. Gareggiare con la Ferrari è un privilegio e ovunque siamo supportati e amati, ma qui è davvero inspiegabile. L’obiettivo perciò è quello di ottenere un buon risultato. Adoro “l’old style” delle tute speciali che utilizzeremo in questo weekend”.

Non è mancata anche una disamina sul weekend olandese. Perciò Leclerc ha concluso dichiarando: “Lo scorso fine settimana abbiamo appreso molto, specialmente sull’ala. Inoltre abbiamo testato diverse soluzioni per quel che riguarda l’assetto e ottenuto delle conferme. Siamo consapevoli delle lacune che abbiamo e del fatto che la vettura sia a volte imprevedibile e difficile da guidare con i cambi di bilanciamento. Perciò lavoreremo per migliorare ciò. Il tracciato di Monza non è come quello di Spa, ma ha comunque delle caratteristiche simili. La speranza è quella di poter lottare per il podio e mi impegnerò al massimo”.

Dichiarazioni Perez

La parola passa a Perez che non si sbilancia nel fare pronostici, ma spera in un weekend senza intoppi. “Gareggiare qui è sempre fantastico. Questo tracciato dà la possibilità di essere davvero veloci, seppur i difetti delle vetture vengono messi in evidenza in curva 1. Non so con certezza quanto margine avremo sui rivali, perché questa pista è nettamente differente da quelle su cui abbiamo gareggiato in precedenza. Spero di avere un weekend senza intoppi, ma sono fiducioso sia per la qualifica che per la gara”.

Il messicano in conferenza stampa menziona anche l’estremo livello di guida del compagno di squadra: riuscirà a impensierirlo in questo GP d’Italia? Se analizziamo l’eccellente condizione di Verstappen sembra una mission impossible. “Il livello di guida di Max è estremo, perché guida al 100% con qualsiasi condizione. Cosa succede non ha importanza per lui, perché in ogni situazione va sempre al massimo”.

Dichiarazioni Hamilton

Pochi minuti prima dell’inizio della conferenza stampa del GP d’Italia è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Hamilton con Mercedes. Il sette volte campione del mondo a riguardo ha dichiarato: “Mi dovrete sopportare ancora per un po’! Sono felice di aver rinnovato con il team con cui sto facendo un bellissimo e lunghissimo viaggio e con cui ho delle questioni in sospeso per tornare al vertice. Non ho mai avuto dubbi sulla scelta da fare. Ho lavorato sodo per aiutare il team a superare le difficoltà riscontrate lo scorso anno e piano piano stiamo migliorando”.

“Continuare ad avere quest’unità d’intenti è importante per il futuro, perché soltanto remando nella medesima direzione si possono raggiungere obiettivi importanti. Non si può essere sempre perfetti, seppur la ricerca della perfezione è davvero entusiasmante in Formula 1. C’è stato un periodo in cui era complicato venire a Monza, ma negli ultimi anni l’accoglienza è stata sempre emozionante. Ho tanti fantastici ricordi qui, relativi sia al cibo che alla moda. Ho mangiato tanta pizza, pasta, gelato e i vestiti di alta moda sono i più belli del mondo” ha così proseguito Hamilton.

Non manca una menzione speciale per il pubblico caloroso di Monza e la motivazione che l’ha convinto a rinnovare. “La passione e il calore del pubblico non ha eguali ed è emozionante. Ho rinnovato perché voglio vincere altri mondiali. Siamo stati il team più vincente, ma attualmente è più complicato tornare al vertice. Ho parlato con i responsabili di tutti i reparti per capire la giusta direzione da intraprendere per il futuro. Siamo convinti di poter essere i migliori in ciò che facciamo”.