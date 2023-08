Lewis Hamilton e George Russell rinnovano con Mercedes

Mercedes conferma la sua line up fino al 2025 prolungando non solo il contratto di Lewis Hamilton, ma anche quello di George Russell

Per tutta l’estate ci siamo trascinati dietro la storia del rinnovo di Lewis Hamilton, con Toto Wolff che continuava a ribadire quanto poco mancasse all’annuncio. Questa questione si chiude proprio con il volgere al termine della bella stagione. La Mercedes ufficializza il rinnovo del pilota classe ’85 con cui insieme hanno fatto segnare numeri da record fra titoli mondiali, vittorie e pole position fra il 2014 ed il 2021. La squadra tedesca coglie l’occasione per rinnovare il contratto anche di George Russell.

I due saranno sicuramente dietro al volante delle frecce d’argento fino al 2025. Perché sì entrambi hanno hanno prolungato fino al medesimo anno. Quella del sette volte campione del mondo britannico, come d’altronde quella del suo connazionale, è una vita che continuerà ad essere legata al marchio tedesco che lo ha accolto fin da giovanissimo.

“Sogniamo ogni giorno di essere i migliori, e nei dieci anni passati ci siamo impegnati al raggiungimento di questo obiettivo. Essere al top non è qualcosa che accade dal giorno alla notte o in un breve lasso di tempo; richiede impegno, duro lavoro e dedizione. Ed è un onore entrare nei libri di storia insieme a questa incredibile squadra”.

“Non siamo mai stati così affamati di vittorie. Abbiamo imparato da ogni successo ma anche da ogni passo indietro. Continueremo ad inseguire i nostri sogni, continueremo a lottare, non importa la sfida, e vinceremo ancora. Sono grato a questo team che mi supporta sia dentro che fuori la pista. La nostra storia non è finita, siamo determinati nel raggiungere molto altro insieme e non ci fermeremo finché non lo faremo“, le parole di Lewis Hamilton.

“Sono cresciuto insieme a questa squadra da quando nel 2017 sono entrato a far parte del loro Junior Team. È casa mia ed è una sensazione fantastica poter estendere il nostro rapporto fino al 2025“, così il venticinquenne. “Dopo aver ottenuto un sedile in Mercedes, volevo ripagare la fiducia che Toto (ed il resto del team) ha riposto in me. Ma ancora più importante, è meraviglioso lavoro con tutte le persone a Brackely ed a Brixworth facendo progressi con la macchina e spingendo con gli aggiornamenti. La loro fedeltà, visione e duro lavoro sono d’ispirazione […]”.

Mentre le dichiarazioni di Toto Wolff a tal proposito sono state: “Continuare con la nostra attuale line up di pilota è stata una decisione semplice. Abbiamo la coppia più forte della griglia, ed entrambi giocano un ruolo cruciale nel migliorarci. La forza e la stabilità che ci hanno avranno un ruolo chiave nei nostri successi futuri. La nostro partnership con Lewis è una delle più vincente della storia della Formula 1. Quella del continuare insieme è sempre stata solo una formalità; è comunque energizzante poter dare questa conferma al pubblico. Le sue qualità vengono ricorsate dai suoi record, in più, in tutti questi anni insieme, è cresciuto fino a diventare un pilastro e un leader all’interno della squadra. Queste sono cose cruciali nel nostro focalizzarci sul vincere nuovamente il titolo […].”

“George è uno dei più grandi talenti della sua generazione. Ha ripagato la fiducia che gli abbiamo dato promuovendolo in Mercedes. La sua prima pole in Ungheria e la sua prima vittoria a San Paolo sono stati i due momenti di spicco dello passata stagione. Come pilota combina velocità e tenacia, ma è anche intelligente e attento ai dettagli. Ciò lo porterà ancora a crescere e migliorare. Si è calato perfettamente nel team, e siamo felici di continuare con lui”.