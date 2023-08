L’Alfa Romeo regala a Monza una livrea tutta italiana

La scuderia ha deciso di omaggiare l’Italia con una particolare livrea, con cui scenderà in pista durante l’appuntamento in programma a Monza

Per il Gran Premio d’Italia che si terrà questo fine settimana all’Autodromo Nazionale di Monza, l’Alfa Romeo adotterà una livrea speciale. La consueta configurazione rossa e nera sarà stata sostituita dall’abbagliante tricolore della bandiera italiana. Mentre di solito è l’alettone posteriore ad essere decorato con i tre colori nazionali, ora questi sono molto più evidente sul sidepod principale e sul cofano motore. Il tradizionale rosso, invece, si intravede solo sulla parte superiore del muso della monoposto. Questo in omaggio all’ultima vettura stradale dell’Alfa Romeo, la 33 Stradale. Inoltre, sono visibili accenti dorati sparsi sulla livrea, sempre in abbinamento alla nuova arrivata.

“La livrea tributo dell’Alfa Romeo F1 Team Stake incarna lo spirito, la passione e la visione che abbiamo messo nella 33 Stradale: è pura sportività classica e combina l’aspetto con le prestazioni“, ha dichiarato l’amministratore delegato di Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato. “Non vedo l’ora di vederla in pista questo fine settimana. Mentre ci avviciniamo alla nostra gara di casa a Monza, è un piacere svelare questa incredibile livrea, un vero e proprio tributo non solo alla 33 Stradale, ma all’Alfa Romeo nel suo complesso e al Paese da cui proviene, l’Italia“, ha dichiarato il team principal Alessandro Alunni Bravi.

Non solo l’Alfa Romeo: anche le Ferrari sfoggeranno una nuova livrea a Monza

L’Alfa Romeo è nona nella classifica costruttori, a due punti dall’ottava Haas. La squadra non riesce a fare punti da quando Valtteri Bottas è arrivato 10° in Canada a giugno. Ultimamente però, alcuni nuovi aggiornamenti hanno fatto avanzare il team nella classifica. Bottas e Zhou Guanyu potranno fare un giro con le loro nuove vetture venerdì, durante le prove libere. Anche le Ferrari scenderanno in pista con una livrea dedicata. Dopo la sorprendente vittoria nella 24 Ore di Le Mans, le due SF-23 scenderanno in pista a Monza con un omaggio alla velocissima 499P. Il rosso resterà comunque il colore predominante delle monoposto, ma spiccheranno accenti gialli e neri lungo tutta la vettura.

Elisabetta Bianco