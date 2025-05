GP Imola, Verstappen: “Ho tentato l’esterno, e ha funzionato!”

Verstappen torna a comandare: sua la vittoria del GP d’Imola, battute le McLaren di Norris e Piastri

Max Verstappen ha vinto il GP d’Imola, precedendo le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Per l’olandese, si tratta della quarta vittoria consecutiva del GP dell’Emilia Romagna, conquistata nelle ultime quattro edizioni disputate. Ancora una volta, il Campione olandese ha confermato di essere più che mai in lotta per il titolo, pronto a sfidare il crescente dominio delle vetture papaya.

Già allo start, il quattro volte iridato ha beffato con un sorpasso all’esterno un Piastri poco reattivo, prendendo subito il comando della corsa. Da quel momento – nonostante una VSC e una Safety Car – Verstappen ha imposto un ritmo inarrestabile, senza mai concedere agli avversari la possibilità di avvicinarsi.

Eppure, al via, il pilota australiano sembrava aver avuto uno spunto migliore del suo: “La mia partenza non è stata grandiosa“, ha ammesso subito dopo la gara il pilota numero #1. “Ho comunque tenuto l’esterno e la normale traiettoria. Poi, mi son detto: “Proviamo a restare lì!” E ha funzionato! Da quel momento, presa la testa della corsa, abbiamo fatto il nostro ritmo. Oggi la vettura era davvero molto buona. Siamo riusciti a gestire bene le gomme, anche il passo era ottimo. Un enorme miglioramento rispetto al venerdì, non posso che ritenermi molto soddisfatto di ciò“.

SuperMax impeccabile a Imola: “Gara perfetta. Ora mi godo il momento”

Il momento del doppio re-start avrebbe potuto mettere in difficoltà Max, ma è riuscito a controllare senza difficoltà il comando della gara. “Al momento della Virtual Safety Car, siamo entrati ai box, e il nostro passo era ottimo anche con le mescole Hard“, ha raccontato. “Poi c’è stata la Safety Car: siamo rientrati tutti insieme, ma anche in quel caso, alla ripartenza, abbiamo gestito tutto perfettamente. Così, abbiamo portato la vittoria a casa. È stata una settimana, e un weekend, molto importante per noi. La vettura è andata bene: l’esecuzione della gara, il rientro ai box e i pit in sé sono stati tutti buoni”.

Ma non solo Formula 1. Proprio in questi giorni si è parlato tanto dei test segreti svolti da SuperMax, sotto pseudonimo di Franz Hermann, a testimonianza della sua passione per il motorsport. “Mi piace guidare, ovviamente mi piace correre in Formula 1, ma in generale mi piace correre con qualsiasi tipo di macchina. La settimana prossima saremo a Monaco, su una pista completamente diversa, lì sarà veramente impegnativo. Ma, per adesso, voglio godermi questa giornata e assorbire questa vittoria.”

Al termine dell’intervista, Max Verstappen ha, poi, dedicato alcune parole ai numerosissimi tifosi presenti a Imola, circuito che rischia di non essere più presente in Calendario dal prossimo anno: “È sempre fantastico essere in Italia, c’è una vera e propria passione per il motorsport ed è fantastico vedere tutti questi fan per l’interno weekend. Grazie mille per essere venuti e per il supporto“.