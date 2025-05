GP Imola, pagelle: dubbi e riconferme

Il GP di Imola 2025 ci ha regalato emozioni e colpi di scena, tra una partenza fulminea di Verstappen, un podio tutto anglo-australiano targato Red Bull e McLaren, e una Ferrari che si è dovuta accontentare del ruolo di comparsa. Ecco i voti ai protagonisti nelle nostre pagelle del GP di Imola:

Max Verstappen – Voto: 9

Prestazione chirurgica. Parte secondo ma brucia Piastri al Tamburello e da lì in poi comanda la gara senza sbavature. Alla ripartenza dopo la safety car resta freddissimo e firma il quarto successo consecutivo a Imola. È tornato il cannibale.

Lando Norris – Voto: 8,5

Altro podio, altra prova di maturità. Dopo la vittoria a Miami, il britannico conferma lo stato di forma super. Sorpassa Piastri nel finale e tiene bene Verstappen nel mirino. Inizia a sembrare pronto per lottare davvero per il titolo.

Oscar Piastri – Voto: 8

Pole position splendida, ma… spreca la partenza lasciando strada a Verstappen. Regge per buona parte della gara, ma nel finale è costretto a cedere anche a Norris. Resta comunque in testa al Mondiale: il bilancio resta più che positivo.

Lewis Hamilton – Voto: 8

Rimonta da applausi. Dalla 12ª alla 4ª posizione, zittisce chi lo dava già in calo. Finalmente un lampo in rosso nella sua prima gara italiana da ferrarista. Con un sabato migliore, il podio era possibile.

Alexander Albon – Voto: 7,5

Sorprendente. Porta la Williams a un insperato quinto posto, lottando addirittura per la top 3 prima di una leggera sbavatura. Sta vivendo una stagione da outsider di lusso.

Charles Leclerc – Voto: 6,5

In ripresa. Gara ordinata e senza errori dopo una qualifica complicata. Non è abbastanza per far sognare i tifosi, ma almeno limita i danni. La sensazione è che manchi sempre qualcosa.

Carlos Sainz – Voto: 5,5

Giornata difficile. Ottavo e coinvolto in un contatto evitabile con Tsunoda. Poco incisivo, lontano dal ritmo dei migliori. In un GP come questo, serviva di più.

Fernando Alonso – Voto: 5

Occasione buttata. Partiva quinto, ma una strategia sbagliata e un passo gara anonimo lo relegano fuori dai punti. Troppo poco da un due volte campione in cerca di riscatto.

Andrea Kimi Antonelli – Voto: 4,5

Debutto in casa da dimenticare. Il problema tecnico che causa la safety car, ma va considerata l’emozione della prima gara in F1 a casa. Si rifarà, ma oggi Imola l’ha travolto.

Team McLaren – Voto: 9

Strategia quasi perfetta, doppio podio e leadership costruttori confermata. I due piloti stanno volando. Se continua così, saranno loro i veri rivali di Verstappen.

Team Ferrari – Voto: 6

Ci si aspettava di più. In casa, davanti ai tifosi, portano a casa solo un 4° e un 6° posto. Serve una scossa per non lasciarsi sfuggire un altro Mondiale già a maggio.

Team Red Bull – Voto: 8

Vincono, ma con un solo pilota. Il talento di Verstappen nasconde le crepe di un team che con Tsunoda non sta rendendo. Ma quando Max è in giornata, basta lui.