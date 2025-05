GP Imola: l’ordine d’arrivo in Emilia Romagna

Il settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 si è svolto oggi sullo storico tracciato dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove si è corso il GP di Imola 2025. In una gara combattuta e incerta fino agli ultimi giri, i protagonisti del campionato si sono sfidati senza risparmio per centrare posizioni di vertice e punti preziosi per la classifica generale.

A imporsi è stato Max Verstappen, che ha regalato un’altra prestazione da manuale con la Red Bull. L’olandese ha gestito con intelligenza tutte le fasi della corsa e, approfittando anche delle strategie, ha avuto la meglio sulle McLaren, apparse comunque molto competitive. L’ordine di arrivo del GP di Imola premia così ancora una volta l’esperienza e la solidità del campione del mondo in carica.

Red Bull davanti, McLaren completa il podio

Le due McLaren hanno occupato le altre posizioni del podio: Lando Norris ha chiuso secondo confermando il suo ottimo momento di forma, mentre Oscar Piastri ha tagliato il traguardo in terza posizione. I due alfieri del team di Woking si sono alternati negli inseguitori, ma non sono riusciti a trovare il guizzo per attaccare davvero Verstappen nel finale.

Alle loro spalle, ottima la rimonta delle Ferrari, partite dalla sesta fila. Lewis Hamilton ha completato la gara in quarta posizione, approfittando di un ritmo costante e di una gestione gomme efficace. Subito dietro si è classificato Alexander Albon, autore di una corsa intelligente con la Williams. Il pilota thailandese ha avuto la meglio su Charles Leclerc proprio nel corso dell’ultimo giro, relegando il monegasco alla sesta piazza.

END OF RACE TOP 10

Verstappen

Norris

Piastri

Hamilton

Albon

Leclerc

Russell

Sainz

Hadjar

Tsunoda#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/U25sJHaXGu — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Ferrari in crescita, Antonelli si ritira

Nonostante la delusione in qualifica, la Ferrari può ritenersi soddisfatta per la reazione mostrata in gara. Entrambe le SF-25 sono riuscite a risalire posizioni importanti e a concludere in zona punti. Charles Leclerc ha mostrato un passo convincente nella prima parte, salvo poi faticare nel finale, mentre Hamilton ha completato una corsa regolare, senza errori.

Delusione invece per Kimi Antonelli, costretto al ritiro nella seconda metà della gara a causa di un problema all’acceleratore. Una beffa per il giovane italiano proprio sul tracciato di casa. Fuori anche Esteban Ocon con la Haas.

Completano la top-10 George Russell, Carlos Sainz, Isack Hadjar e Yuki Tsunoda, tutti in grado di sfruttare al meglio il caos del centro gruppo. Di seguito l’ordine di arrivo con i risultati ufficiali della gara.

GP Imola ordine arrivo F1 2025

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Alexander Albon (Williams)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. George Russell (Mercedes)

8. Carlos Sainz (Williams)

9. Isack Hadjar (Racing Bulls)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Liam Lawson (Racing Bulls)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Oliver Bearman (Haas)

18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Rit. Kimi Antonelli (Mercedes)

Rit. Esteban Ocon (Haas)

Mattia Romano