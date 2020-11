FORMULA 1 LIVE – GP EMILIA ROMAGNA: la gara in diretta streaming

FORMULA 1 LIVE, GP DELL’EMILIA ROMAGNA LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DA IMOLA IN DIRETTA!

Dopo 14 anni la Formula 1 torna all’autodromo Enzo e Dino Ferrari, regalando al pilota finlandese Valtteri Bottas la sua prima pole position a Imola; uno smacco per Lewis Hamilton che voleva mettere il sigillo su questo circuito dove scomparve il suo idolo Ayrton Senna.

Con la prima fila tutta monopolizzata dalla Mercedes, a giocarsi il podio ci penserà Max Verstappen che però dovrà vedersela da un arrembante Pierre Gasly, autore di una bella qualifica. Con l’ottavo tempo di Daniil Kvjat, il team di Faenza si conferma uno dei team più competitivi di questo fine settimana.

Rimane comunque difficile stilare un pronostico per questo tredicesimo appuntamento stagionale, vista la particolarità di questo tracciato.

A breve inizierà la 13° gara stagionale del mondiale di Formula 1, con lo staff di F1World che seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 12:40 saremo assieme in diretta, per assistere al via, del Gran Premio dell’Emilia Romagna con aggiornamenti live da Imola.

