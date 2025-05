© Mclaren F1 Team via X

GP Imola, qualifiche: pole di Piastri, Ferrari fuori dalla Q3

Sul caldo asfalto dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è andata in scena una sessione di qualifiche ricca di colpi di scena. Le qualifiche del GP di Imola hanno visto emergere ancora una volta Oscar Piastri, che conquista la pole position e firma la sua quarta partenza al palo consecutiva in stagione. Il pilota della McLaren ha avuto la meglio al termine di una Q3 emozionante, davanti a Max Verstappen e George Russell.

La notizia principale, però, arriva dalla Ferrari. Le due SF-25 sono state eliminate in Q2, confermando il momento difficile che vive il team di Maranello. Né Charles Leclerc né Lewis Hamilton sono riusciti a trovare il giro buono, nonostante il tentativo con gomme nuove. Un risultato che riaccende le critiche e mette in evidenza le gravi difficoltà nel trovare prestazione, in particolare sul giro secco.

Piastri inarrestabile, Verstappen ci prova, Norris indietro

Oscar Piastri ha brillato nell’ultima parte della sessione, conquistando la pole position con il tempo di 1:14.670. L’australiano ha rifilato 34 millesimi a Max Verstappen, che ha dato il massimo con una Red Bull ancora non al livello delle migliori. Terzo George Russell con la Mercedes, seguito da un Lando Norris insolitamente opaco, quarto a quasi tre decimi dal compagno di squadra.

Alle loro spalle, Fernando Alonso chiude quinto davanti a Carlos Sainz e Alexander Albon, con le due Williams a sorpresa nella top-7. Ottavo Lance Stroll con l’altra Aston Martin, mentre completano la top-10 Isack Hadjar e Pierre Gasly. I distacchi sono stati ridottissimi, ma ancora una volta la McLaren è riuscita a massimizzare il potenziale della MCL39.

Crisi Ferrari, Leclerc e Hamilton fuori in Q2

Il momento più amaro per Maranello è arrivato nella seconda manche. Nonostante l’utilizzo di gomme soft nuove, Leclerc non è riuscito a migliorare il proprio tempo ed è rimasto undicesimo, seguito da Hamilton e Antonelli. Clamorosamente, le due Ferrari sono state eliminate dalla Q3 da Aston Martin e Williams, che in alcuni casi montavano persino mescole medie.

Un risultato che evidenzia una preoccupante mancanza di grip e prestazione, soprattutto nel confronto diretto con avversari teoricamente inferiori. L’ennesima occasione mancata su un tracciato che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto esaltare le caratteristiche della SF-25.

GP Imola qualifiche: la cronaca delle tre manche

Q1: Apertura drammatica con la bandiera rossa causata dall’incidente di Yuki Tsunoda alla Variante Villeneuve. Dopo la lunga interruzione, la sessione è ripresa ma è stata nuovamente interrotta da Franco Colapinto, finito a muro alla Tamburello. Miglior tempo per Verstappen in 1:15.175. Eliminati: Lawson, Hulkenberg, Ocon, Bearman, Tsunoda.

Q2: Sessione regolare ma ricca di sorprese. Carlos Sainz firma il miglior tempo in 1:15.198, seguito da Piastri e Norris. Restano fuori le Ferrari (Leclerc 11°, Hamilton 12°), Antonelli, Bortoleto e Colapinto.

Q3: Emozioni fino all’ultimo. Verstappen comanda al primo tentativo, ma Piastri lo beffa nel secondo con un giro impeccabile. Russell si inserisce terzo, Norris è quarto. Chiudono la top-10 Alonso, Sainz, Albon, Stroll, Hadjar e Gasly.

Mattia Romano