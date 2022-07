GP Gran Bretagna, Schumacher: “Fantastico risultato”

Mick Schumacher partito dalla 19° posizione, ha tagliato il traguardo in 8° posizione, conquistando i suoi primi punti in Formula 1

Reduce da un’ennesima qualifica da dimenticare, che lo ha relegato in fondo alla griglia di partenza del GP Gran Bretagna, precisamente in 19° posizione, Mick Schumacher è stato protagonista di una gara molto buona, che l’ha visto recuperare molte posizioni, e al traguardo ottenere l’8° posizione.

Un ottimo risultato per Mick Schumacher, che finalmente si porta a casa i suoi primi punti in Formula 1. Un sospiro di sollievo per il giovane pilota, da tempo a caccia di un risultato positivo.

Mick Schumacher ha esordito in Formula 1 nel 2021, durante il quale complice anche una monoposto non competitiva, non ha mostrato grandi exploit, quasi spesso relegato in fondo al gruppo. Nella stagione 2022, l’obiettivo è chiaramente ottenere punti, e fare meglio, per mostrare di meritarsi il sedile a discapito del cognome, molto ingombrante da portare con sé.

La VF-22 ha mostrato delle buone prestazioni, ma ciò nonostante, per il giovane Mick il tanto agognato risultato, sembrava non arrivare mai, se non qualche migliore posizione sulla griglia di partenza, ma in gara, tra sfortune ed errori, non è mai riuscito a concretizzare. Oggi, sulla pista di Silverstone, finalmente è arrivato il giorno tanto atteso per Mick Schumacher.

Alla seconda ripartenza, Mick Schumacher partiva dalla 16° posizione, ha poi saputo costruire la sua gara, approfittando anche dei problemi, incidenti altrui, riuscendo a salire fino all’8° posizione. Nel finale di gara, ha persino ingaggiato un duello con Max Verstappen, per la 7° posizione. Impresa non riuscita, ma ciò non toglie la soddisfazione per questo risultato e per aver raccolto i suoi primi punti della carriera.

Giornata molto positiva per il team Haas, che complice anche la 10° posizione di Kevin Magnussen, ottiene un doppio bottino di punti. Un risultato simile, che mancava dal GP Germania 2019.

Mick: “Sono felice”

“Siamo molto felici. Partivo dalla 19° posizione, e sentivo di avere la velocità per superare e alla fine si è visto oggi,” ha esordito Mick Schumacher nelle dichiarazioni rilasciate nel post GP Gran Bretagna.

“È fantastico per il team, ottenere un doppio bottino di punti, che è ovviamente molto utile per i costruttori. Per quanto mi riguarda, sono felice. Ora, mi concentro su ciò che è veramente importante, ovvero gareggiare e guidare,” ha così aggiunto in conclusione.