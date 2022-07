GP Gran Bretagna, l’ordine di arrivo

Carlos Sainz, Sergio Perez e Lewis Hamilton sono i tre piloti saliti sul podio al termine del GP della Gran Bretagna. Charles Leclerc quarto con qualcosa da recriminare al muretto

Al GP della Gran Bretagna corso a Silverstone quest’oggi è successo di tutto. Dall’incidente in partenza che ha coinvolto quattro vetture (di cui solo una uscita superstite), agli errori di strategia al muretto Ferrari che hanno reso dolce amara la gara. La Rossa approfitta dei problemi alla Red Bull di Max Verstappen e lotta con la Mercedes di Lewis Hamilton, ma sul finire si complica la domenica.

CONGRATULATIONS, CARLOS! 👏 We have ourselves a new race winner! And what a way to do it!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/nZhmBvq4op — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

Prima della Safety Car, entrata per rimuovere l’Alpine di Esteban Ocon, la squadra di Maranello si trovava con una doppietta in mano. In quel frangente si è scelto di fermare solo lo spagnolo (e non il monegasco) evitando un doppio pit stop. Ma alla ripartenza si è rivelata una decisone sbagliata sia nel breve che nel medio termine. Con Charles Leclerc che nelle ultime tornate si è trovato a lasciare la prima posizione scivolando fino alla quarta senza poter fare nulla.

Un’occasione sprecata per accorciare il distacco fra i due contendenti al titolo. Soprattutto considerando come si sono andate le cose per il campione del mondo olandese, alla prese con una monoposto danneggiata che non gli ha concesso di lottare per le posizioni di vertice. Ed anzi, che lo ha portato a difendersi allo stremo da Mick Schumacher.

L’ORDINE D’ARRIVO

Carlos Sainz Sergio Perez + 3.779 Lewis Hamilton + 6.225 Charles Leclerc + 8.546 Fernando Alonso + 9.571 Lando Norris + 11.943 Max Verstappen + 18.777 Mick Schumacher + 18.995 Sebastian Vettel + 22.356 Kevin Magnussen + 24.590 Lance Stroll + 26.147 Nicholas Latifi + 32.511 Daniel Ricciardo + 32.817 Yuki Tsunoda + 40.910

Esteban Ocon DNF

Pierre Gasly DNF

Valtteri Bottas DNF

George Russell DNF

Guanyu Zhou DNF

Alexander Albon DNF