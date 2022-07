GP Gran Bretagna: la griglia di partenza

Prove bagnate a Silverstone dominate dalla pole di Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari scatterà dalla prima piazzola della griglia di partenza del GP di Gran Bretagna

Le qualifiche del GP di Gran Bretagna si sono corse con condizioni meteo in continua trasformazione. Il Q1 si è corso con pista completamente bagnata ma senza quella pioggia battente che è tornata nel Q2. Un Q3 decisivo iniziato su pista che bagnata è andata migliorando.

Ancora una volta Red Bull e Ferrari hanno dimostrato al propria superiorità, ma le condizioni meteo hanno riallineato le possibilità di pole position per tutti i piloti. Sainz ha messo in pista il miglior tempo guadagnando così la prima pole position della sua carriera, proprio in occasione della gara numero 140. Lo spagnolo, domani, scatterà dalla prima piazzola della griglia di partenza.

Non sarà una partenza facile per Max Verstappen che si trova in mezzo a due Ferrari. Charles Leclerc, che siamo abituati a vedere come pole man, questa volta non ce l’ha fatta e sarà costretto a partire dalla seconda fila, alle spalle del suo compagno di squadra e del rivale della Red Bull.

Dopo i top tre driver si classifica la Red Bull di Perez che è riuscito a tenersi alle spalle Hamilton. Un week end con pochi festeggiamenti per il pubblico inglese considerate le posizioni di partenza dei propri connazionali: la posizione migliore è occupata proprio dal sette volte campione del mondo, e Norris subito dietro di lui.

Incredibile Latifi che con un giro fenomenale riesce ad accedere per la prima volta in carriera in Q1. Straordinarie anche le prestazioni di Alonso, Russel e Guanyo.

Un Q1 disastroso per Aston Martin e Haas che non riescono a piazzare nessuna vettura in Q2. Q1 con condizioni meteo in continuo cambiamento grazie ad un asfalto che è andato ad asciugarsi progressivamente.

GP Gran Bretagna: griglia di partenza