GP Gran Bretagna, Piastri: “A quanto pare non si può più frenare”

Terminato ufficialmente il turbolento GP di Gran Bretagna: un secondo posto amaro per Oscar Piastri

Questo weekend ha certo regalato non poche sorprese agli appassionati del Circus. Dopo una partenza piuttosto burrascosa e diversi ritiri, è Oscar Piastri ad ottenere il secondo scalino più alto del GP di Gran Bretagna. Nonostante il risultato, un traguardo piuttosto amaro per il pilota australiano. Che dopo l’intensa lotta con Max Verstappen, ha perso la prima posizione in seguito ad un errore commesso al termine del regime di Safety Car. Una frenata che gli è costata dieci secondi di penalità e di cui sicuramente sentiremo riparlare.

Le dichiarazioni post-gara di Piastri

Le emozioni provate dopo la gara sono sin da subito ben visibili sul volto del pilota australiano. Pur apparendo, come sempre, serio e composto, il volto di Piastri rende subito visibile ai tifosi il suo pensiero. Pensiero che, subito dopo, non ha problemi a esprimere verbalmente. Ai microfoni della classe regina del Motorsport lo stesso ha infatti dichiarato: “Non voglio dire molto. Mi sono messo io da solo nei guai“.

Dal ventiquattrenne non sono mancati complimenti a Nico Hulkenberg. Elogiato per avere ottenuto il primo podio in Formula 1 con la sua terza posizione. Un grande risultato non solo per il pilota tedesco, ma per la stessa Sauber. “Congratulazioni a Nico. Ovviamente quello è il momento più bello della giornata“, ha dichiarato Piastri a riguardo. Riguardo al gap problematico con la Safety Car ha aggiunto: “a quanto pare non si può più frenare. In regime di Safety Car avevo fatto anche i giri prima, ma va bene. Non voglio dire troppo, altrimenti magari mi metto in altri guai. Grazie al pubblico per il gradimento e per essere rimasti malgrado il maltempo. Silverstone mi piace comunque, anche se oggi non tanto“.