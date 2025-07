GP Gran Bretagna, Hulkenberg: “Aspettavo questo momento da tanto”

© Sauber F1 Team via X

Hulkenberg festeggia il primo podio in carriera nel GP della Gran Bretagna

GP Gran Bretagna – Hulkenberg: una combinazione inedita fino a oggi, diventata finalmente realtà al termine di una gara intensa e complicata. Sullo storico tracciato di Silverstone, Nico Hulkenberg ha conquistato il primo podio della sua carriera in Formula 1, chiudendo al terzo posto un Gran Premio ricco di imprevisti e colpi di scena. Il pilota della Sauber ha gestito in modo impeccabile una corsa influenzata dalla pioggia, sfruttando ogni occasione e leggendo perfettamente le variabili in pista.

Scattato dalle retrovie, il tedesco ha saputo rimanere lucido e incisivo, scegliendo i momenti giusti per attaccare e quelli per difendere. Il risultato? Una rimonta straordinaria che lo ha portato sul podio alle spalle delle due McLaren, con Norris vincitore davanti a Piastri. Piastri australiano ha dovuto accontentarsi della seconda posizione dopo una penalità che lo ha rallentato nella fase decisiva della corsa.

Hulkenberg non ha mai mollato, dimostrando tenacia e sangue freddo in condizioni meteo particolarmente insidiose. La pioggia ha colpito Silverstone sin dalle prime tornate, costringendo i team a continui adattamenti di strategia. E proprio sulle strategie la Sauber ha costruito il suo capolavoro, azzeccando ogni scelta nei momenti cruciali.

Al termine della gara, il pilota tedesco non ha nascosto l’emozione per un traguardo inseguito da tempo. “Lo aspettavo da tanto, era ora – ha dichiarato – finalmente è arrivato. La giornata è andata bene, abbiamo fatto una gara pazzesca partendo da ultimi e compiendo davvero una grande rimonta. È surreale: siamo riusciti a gestire delle condizioni folli e miste, è stata quasi una gara di sopravvivenza, ma siamo stati sul pezzo e abbiamo messo sul tavolo la strategia e le chiamate giuste”.

“È stata la mia giornata”: l’intensità di una domenica da ricordare

Per Hulkenberg il GP Gran Bretagna rappresenta molto più di un semplice terzo posto. È la conclusione di un lungo percorso fatto di attese, ritorni e occasioni sfumate. Dopo più di 200 Gran Premi disputati senza mai salire sul podio, il tedesco ha finalmente potuto godersi il momento tanto sognato, proprio su uno dei tracciati più iconici del calendario.

Nel post gara ha aggiunto: “Non ci credevo, solo all’ultimo pit-stop ho capito di avere vantaggio su Hamilton e che quindi avrei avuto spazio per respirare. È stato intenso ma ce l’abbiamo fatta. Lui mi ha messo tanta pressione, ha dato tutto davanti al suo pubblico. Ma oggi è stata la mia giornata”.

Il podio di Silverstone segna un momento simbolico per un pilota spesso sottovalutato, ma capace di reinventarsi e resistere nel tempo. La sua prestazione restituisce fiducia anche al team Sauber, protagonista di una stagione complessa ma ora motivato da un risultato inatteso e prestigioso.

La Formula 1 ritrova così un protagonista che non ha mai smesso di credere nel proprio talento, e che ha saputo cogliere l’occasione giusta in una gara che resterà nella memoria di molti appassionati. Il Circus torna a casa con una storia da raccontare: quella di Nico Hulkenberg e di un podio che vale come una vittoria.

Mattia Romano