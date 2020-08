FORMULA 1 LIVE – GP Gran Bretagna: la gara in diretta streaming

FORMULA 1 LIVE, GP DI GRAN BRETAGNA LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DA SILVERSTONE IN DIRETTA!

Mancano davvero poche ore alla partenza del Gran Premio di Gran Bretagna, quarta tappa del mondiale di Formula 1.

Un grande Lewis Hamilton ha messo il sigillo sulla sua 91° pole position della carriera e con la seconda piazzola di Valtteri Bottas, la Scuderia della “stella a tre punte” ha conquistato la sua ennesima prima fila stagionale. Non dimentichiamoci che dietro le due Mercedes ci sono i due alfieri della Red Bull e della Ferrari. Per questo GP, le aspettative sono molte e sicuramente non mancheranno le emozioni.

La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD dalle ore 15.10, ma se non volete perdervi nemmeno un minuto della diretta, lo staff di F1World seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 14:40 saremo assieme in diretta, per assistere al via, della quarta gara del 2020: il GP di Gran Bretagna è live su F1World, con aggiornamenti in diretta della gara da Silverstone.

