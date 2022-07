GP Gran Bretagna, Perez: “È stata una grande rimonta”

Al GP di Gran Bretagna Sergio Perez è riuscito a sfruttare le occasioni giuste per rimontare in quella che sembrava una gara sfortunata

Sergio Perez ha iniziato il GP di Gran Bretagna dalla quarta piazzola, dietro a Charles Leclerc e davanti a Lewis Hamilton. Al via del semaforo verde l’inglese è riuscito a passare entrambi i piloti davanti lui, facendo slittare il pilota Red Bull in quinta posizione. La lotta per il recupero si prospettava intensa, ma è stata immediatamente interrotta dal terribile incidente che ha coinvolto numerose vetture al fondo del gruppo. Viste le spaventose condizioni della pista e delle monoposto coinvolte, specialmente quella dell’Alfa Romeo di Zhou, la gara è stata subito interrotta dalla bandiera rossa.

Poiché la testa del gruppo non aveva ancora superato la seconda linea di safety car, il Gran Premio di Silverstone è ricominciato con le posizioni della griglia di partenza. Perez si è così trovato nuovamente a lottare con Leclerc. La battaglia ingaggiata dai due ha provocato danni entrambi, ma mentre la Ferrari ha continuato a girare, il messicano è stato costretto a tornare ai box per sostituire l’ala anteriore. Tornato in pita, il pilota si è trovato al fondo della classifica e ha dovuto ricostruire da capo la propria gara.

“Ci sono stati dei contatti, sono stato schiacciato, non avevo proprio spazio. C’era Charles all’esterno, Max all’esterno e ho avuto un danno piuttosto pesante all’ala anteriore. Ho dovuto tornare ai box per cambiarla, mi sono trovato ultimo e ho dovuto rimontare“, sono state le sue parole.

L’occasione è stata la safety car

La grande fortuna di Perez al Gran Premio di Gran Bretagna è stata la safety car provocata da Ocon. Mentre la terribile strategia della Ferrari ha penalizzato il proprio pilota, quella della Red Bull ha dato occasione a Checo di rimontare e trovarsi nuovamente in quarta posizione.

Un’intensa battaglia lo ha visto nuovamente protagonista insieme ad Hamilton e Leclerc. Alla fine è stata proprio la sua Red Bull ad avere la meglio sugli altri due e a conquistarsi la seconda posizione.

“È stata una grande rimonta, non abbiamo mollato, abbiamo continuato a spingere. L’opportunità si è presentata alla fine e l’abbiamo saputa cogliere. È stata una grande battaglia con Charles, poi con Lewis. A un certo punto mi sembrava di avere la posizione, ma poi Lewis era di nuovo lì e sono statti degli ultimi giri davvero frenetici. Però è stata una gran bella battaglia tra di noi“.