GP Gran Bretagna: la seconda gara avrà un nome celebrativo

La Formula 1, quest’anno, avrà nel calendario due GP di Gran Bretagna. Il secondo degli eventi che si terranno sul tracciato di Silverstone si chiamerà Gran Premio del 70° Anniversario, dato che sono trascorsi appunto 70 anni dalla prima gara del Circus, che è stata disputata a Silverstone

La Formula 1 è stata costretta a rivisitare il calendario per la stagione del 2020 a causa del Coronavirus. Stamattina sono state ufficializzate le prime otto date del nuovo calendario. Una mini stagione europea darà inizio al Mondiale. L’idea è di tenere due gare in Austria, nel Circuito del Red Bull Ring, fare una sola data in Ungheria e organizzare due GP di Gran Bretagna. Il secondo evento sulla pista austriaca prenderà il nome di Gran Premio della Stiria, in riferimento allo stato federale austriaco in cui si trova il tracciato austriaco.

Il secondo evento di Silverstone sarà chiamato Gran Premio del 70° Anniversario, proprio in riferimento ai 70 anni che la Formula 1 ha compiuto quest’anno. Proprio sette decenni fa, per essere precisi il 13 maggio, il Circus ha tenuto la sua prima gara sul tracciato britannico. Oltre agli appuntamenti già citati, la Formula 1 verrà ospitata in Spagna il 16 Agosto, in Belgio il 30 agosto e poi in Italia il 6 settembre. Dovremo comunque aspettare ancora qualche settimana per conoscere il resto del calendario. Ma dall’Italia stanno già negoziando per ospitare un secondo evento, proponendo come alternative a Monza le piste del Mugello e di Imola.

LE PRIME OTTO TAPPE UFFICIALI DEL CALENDARIO 2020 DI FORMULA 1

Questo è il calendario che la Formula 1 ha ufficializzato per il momento: