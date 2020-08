GP Gran Bretagna: griglia di partenza definitiva

Prima fila tutta Mercedes con Hamilton Poleman e Bottas a completare la doppietta. Terzo Verstappen, con a fianco la Ferrari di Leclerc (quarto). Decimo Vettel

Mercedes ancora una volta dominante nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna di Formula 1, in quel di Silverstone. Le frecce nere, dopo essersi nascoste durante le prove libere, hanno fatto il bello e il cattivo tempo nel momento in cui c’era da combattere. E’ Lewis Hamilton a conquistare la pole position, la terza consecutiva e la 91esima della sua carriera. Occupando così la prima piazza della griglia di partenza.

A seguire Valtteri Bottas, l’unico a poter insidiare il pilota britannico in questa giornata di qualifiche. Terzo Max Verstappen, che con una vettura inferiore sta facendo miracoli, confermandosi il migliore tra i piloti non Mercedes. Segnali di risveglio per la Ferrari, con Leclerc che agguanta la seconda fila a fianco dell’olandese della Red Bull. Solo decimo Sebastian Vettel. Penalizzazione per Daniil Kvyat: il pilota russo è stato retrocesso di 5 posizioni per aver sostituito il cambio.

GRIGLIA DI PARTENZA

A seguire la griglia di partenza del GP di Gran Bretagna 2020:

PRIMA FILA

1) Lewis Hamilton

2) Valtteri Bottas

SECONDA FILA

3) Max Verstappen

4) Charles Leclerc

TERZA FILA

5) Lando Norris

6) Lance Stroll

QUARTA FILA

7) Carlos Sainz

8) Daniel Ricciardo

QUINTA FILA

9) Estaban Ocon

10) Sebastian Vettel

SESTA FILA

11) Pierre Galsy

12) Alexander Albon

SETTIMA FILA

13) Nico Hulkenberg

14) George Russell

OTTAVA FILA

15) Kevin Magnussen

16) Antonio Giovinazzi

NONA FILA

17) Kimi Raikkonen

18) Romain Grosjean

DECIMA FILA

19) Daniil Kvyat (penalizzato di 5 posizioni per la sostituzione del cambio)

20) Nicholas Latifi

STATISTICHE

La Mercedes con il primo posto di Lewis Hamilton, eguaglia la Lotus per il numero di pole position conquistate da un costruttore (10). Sempre la casa di Stoccarda raggiunge un altro record al termine di queste qualifiche del GP inglese: il team tedesco eguaglia il primato della Ferrari per il numero di pole position come motorista (15).

Rosario Busacca