GP di Gran Bretagna, qualifiche: pole position per Hamilton

La pole position del GP di Gran Bretagna è di Lewis Hamilton

È il giorno precedente al GP di Gran Bretagna. Il giorno in cui si decide la griglia di partenza della domenica. Si arriva da un weekend non molto facile, soprattutto a causa della positività al Covid-19 di Sergio Perez. Dopo delle FP3 di dominio Mercedes e delle qualifiche piuttosto impegnative, festeggia la pole position Lewis Hamilton, con Valtteri Bottas al secondo posto e Max Verstappen al terzo.

IL Q1 VEDE BOTTAS CON IL TEMPO PIU’ VELOCE

La prima parte di qualifica del GP di Gran Bretagna vede Bottas come pilota più veloce. Nei primi minuti iniziano ad uscire le due Alfa Romeo e le due Haas. Escono poi anche gli altri piloti con gomma rossa. I tempi sono ravvicinati per tutti, mentre le due Mercedes e Verstappen sembrano piuttosto veloci. Gli esclusi dal Q1 sono: Magnussen, Giovinazzi, Raikkonen, Grosjean e Latifi. Essi partiranno domani nelle posizioni dalla 16 alla 20.

TRA I TOP ALBON E’ L’UNICO ESCLUSO IN Q2

Il Q2 vede entrare in pista Vettel, Russell, Sainz e Norris con gomma rossa. Gialla invece per per tutti gli altri piloti. A circa metà della seconda sessione Lewis Hamilton si è girato, causando una bandiera rossa per detriti in pista. L’inglese però recupera bene, posizionandosi secondo. Verso la fine del Q2 è da sottolineare che le strategie sulle gomme sono diversificate un po’ per tutti i piloti. Gli esclusi dal Q2 sono: Gasly, Albon, Hulkemberg, Russell e Kvyat. Partiranno domani dalla posizione 11 alla 15.

FERRARI TRA LUCI ED OMBRE, HAMILTON MOSTRUOSO

Dodici minuti di fuoco per assegnare la top ten in griglia di partenza per il GP di Gran Bretagna. Inizia il Q3 con un unsafe release di Leclerc ai danni di Stroll, seguirà investigazione. La sessione procede con un nuovo track record di Hamilton, con un tempo di 1:24.616. Negli ultimi due minuti del Q3 si è deciso l’ordine di partenza. Pole position per Hamilton, secondo Bottas e terza piazza per Verstappen. Per quanto riguarda le Ferrari, quarta piazza per Leclerc, decima per Vettel.