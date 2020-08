GP Gran Bretagna, Verstappen: “Qualifiche positive”

Max Verstappen è stato il migliore degli altri nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna. Il pilota della Red Bull non è stato in grado di competere contro le due Mercedes

Verstappen nelle qualifiche odierne ha dovuto accontentarsi della terza posizione, davanti a Ferrari e McLaren.

Dopo una prima giornata agrodolce di prove libere, oggi l’olandese si è nuovamente divertito in pista e ha portato la sua monoposto in terza posizione sulla griglia di partenza del GP di Gran Bretagna. Il ritmo della Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas è stato ben maggiore di quello della sua Red Bull, come lui stesso ha riconosciuto al termine delle qualifiche.

Tuttavia, né la Ferrari di Charles Leclerc né la McLaren di Lando Norris sono state in grado di stargli davanti. Se il meteo non cambierà e i problemi aerodinamici non persisteranno, l’olandese ritiene che il suo passo gara lo avvicinerà almeno un po’ alla Mercedes. Anche se sembra improbabile che riesca a lottare contro di loro durante la gara, ha in programma di attaccarli nella prima curva per ottenere una buona posizione e costruire la sua gara a Silverstone da lì.

VERSTAPPEN PROVERA’ AD ATTACCARE LE MERCEDES ALLA PRIMA CURVA

“Qualifiche positive. Penso che il giro secco sia stato molto buono, ma la Mercedes è stata molto veloce sin dall’inizio. Si devi accettare e provare a fare del proprio meglio. Sono felice, penso che la gara sarà diversa, siamo un po’ più vicini. Non significa che combatteremo con loro, ma almeno nella prima curva ci proverò. Queste vetture così sensibili al vento rimescolano le carte in tavola. Rispetto a ieri, oggi il vento è cambiato e mi è sembrato di avere una monoposto diversa, che è stata molto divertente da guidare”, ha così affermato Max Verstappen a riguardo delle qualifiche disputate nella giornata odierna.