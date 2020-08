GP Gran Bretagna, Bottas: “Ottime qualifiche fino al Q3”

Durante il Q1 e il Q2 Valtteri Bottas è andato veramente forte, ma poi Lewis Hamilton è riuscito comunque a beffarlo nel Q3. Re Lewis ha effettuato una pole position mostruosa, nonostante si sia girato. Il finlandese a riguardo ha affermato: “Sono state delle ottime qualifiche per me fino al Q3. Mi sentivo molto a mio agio nella vettura con entrambi i set di mescole. Fin da subito sono riuscito a fare dei bei giri, quindi ad azzeccare tutto. Invece nel Q3 ho iniziato un po’ a sbandare con il posteriore della monoposto, non so come mai. Lewis ha trovato la quadra meglio di me e questo significa che ha fatto un ottimo lavoro“.

BOTTAS: “It was a pretty good qualifying until Q3, when I started to drift a bit with the rear end.

“Lewis found a bit more than me and he deserved the pole. He managed to win from P2 last year, so hopefully I will get opportunities tomorrow”#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/xuXeEC1JDv

