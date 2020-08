GP Gran Bretagna, PL3: Bottas più veloce di Hamilton

Valtteri Bottas è il più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna. Il pilota finlandese ha stampato un 1’25’’873, a pochi decimi dal record della pista. Il suo miglior tempo è stato poco più di un decimo più veloce di Lewis Hamilton, poco sopra l’1’25’’. Le due Mercedes non sono riuscite a fare il vuoto sulla Red Bull di Max Verstappen, distante poco più di un decimo dall’anglo-caraibico.

Lance Stroll ha piazzato la prima Racing Point in quarta posizione, staccato di sette decimi dalla prima posizione. Il pilota canadese era stato il più veloce nella sessione del pomeriggio di ieri. Dietro una lotta serrata tra McLaren, Ferrari e Renault.

Sainz precede di un decimo Leclerc, che a sua volta è risultato più veloce della McLaren di Lando Norris. Daniel Ricciardo piazza la Renault in ottava, davanti alla Racing Point di Nico Hulkenberg, nono. Decima posizione per Pierre Gasly, sorpresa di questa sessione, anche dopo un ottimo stint con gomma media.

Segue il suo compagno di squadra Daniil Kvyat, davanti a Esteban Ocon e Albon, fermo gran parte della sessione dopo un problema al pacco batteria. Solo quattordicesimo Sebastian Vettel che paga la giornata di ieri, quasi totalmente andata in fumo per problemi alla monoposto.

In fondo alla graduatoria Romain Grosjean in quindicesima posizione che precede George Russell, sedicesimo, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Kimi Raikkonen e Nicholas Latifi a chiudere la classifica. Ora solo più la qualifica, che scatterà alle 15:00.

