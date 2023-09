GP Giappone, Piastri: “È una sensazione davvero speciale, la ricorderò per tanto tempo”

Primo podio al GP del Giappone per Oscar Piastri. Il classe 2001 conferma le ottime prestazioni che gli sono valse il rinnovo del contratto

Finalmente un 1-2 per la McLaren. Il podio costantemente blu Red Bull si colora di arancione con Norris in seconda posizione e Piastri in terza. L’australiano classe 2001 festeggia a Suzuka il suo primo podio con la McLaren. Gara lineare la sua, parte in prima fila al fianco di Max Verstappen per poi cedere la sua posizione al compagno di squadra Norris in corso di gara. Le sue ottime prestazioni confermano il rinnovo di contratto recentemente prolungato fino al 2026.

Le dichiarazioni

Si tratta sicuramente di un traguardo sensazionale per il classe 2001 alla sua prima stagione in Formula 1. Ai microfoni di Damon Hill, ha detto: “Grazie mille è davvero una sensazione speciale, la ricorderò per tantissimo tempo. Non posso ringraziare a sufficienza il team per il lavoro che hanno fatto e per avermi permesso di realizzare il mio sogno, soprattutto nella prima stagione “.

Nonostante la sua giovane età, Piastri mostra una grande maturità nell’ammettere che non è stato al massimo della sua forma: “Non è stata la miglior gara di sempre però è stata sufficiente per portare a casa il trofeo, quindi sono contentissimo”.

Entusiasmante anche la battaglia con il compagno di squadra Lando Norris, che ha concluso in seconda posizione portando a casa il secondo podio di stagione. Inizialmente Piastri partiva davanti a lui, ma poi il compagno lo ha superato. “C’è stata un po’ di preoccupazione nella battaglia con Norris, anche il sorpasso su George, però il passo gara è stato molto forte dopo quel momento”. “Nella seconda metà di gara avevo un passo migliore e anche delle sensazioni giuste. Sono molto contento ed entusiasta e spero di ottenere altri podi”, ha poi concluso.