GP Giappone, Verstappen: “Un weekend incredibile”

Max Verstappen torna a dominare e vince il GP del Giappone, portando la Red Bull alla conquista del campionato costruttori

Il re è tornato e non fa prigionieri: Verstappen, dopo un digiuno durato una gara, porta la sua RB19 alla vittoria nel GP del Giappone. L’olandese, fin dal primo giro, ha dato il via a una gara perfetta, andando a bilanciare il pessimo weekend del suo compagno. Verstappen si riscatta dal boccone amaro di Singapore e manda un segnale forte al resto della griglia, cosi come annunciato da lui stesso, e dal suo team, durante la conferenza del giovedì. Super Max, con questo ottimo risultato, assicura alla Red Bull il campionato costruttori per la sesta volta nella loro storia e si prepara a coronare la sua ottima stagione conquistando il titolo mondiale già nella gara sprint del Qatar, tra due settimane.



Alla partenza, Verstappen è riuscito a mantenere la prima posizione, difendendosi dal duo McLaren. Dopo l’entrata della safety car, causata da alcuni detriti in pista, l’olandese ha iniziato la sua fuga solitaria verso la vittoria, anche se non è riuscito a distanziare in modo netto Norris. A seguito del pit stop, avvenuto al decimo giro, il pilota numero uno è sceso in quarta posizione e ha dato inizio alla sua rimonta. Super Max ha riconquistato la posizione di testa, grazie a un sorpasso su un Russell in crisi con le gomme, imprimendo un ritmo impressionante e chiudendo la questione vittoria con molti giri d’anticipo.

Le parole del pilota olandese

Intervistato al termine della gara, Verstappen dichiara che: “Un weekend incredibile. La monoposto ha funzionato in modo perfetto su ogni tipo di gomma, ma il risultato più importante è la vittoria del titolo costruttori. Sono molto fiero del team, da chi lavora in pista agli uomini e le donne che sono in fabbrica. Stiamo vivendo una stagione incredibile e sono orgoglioso di tutti quanti”. Quando gli viene chiesto se ha mai avuto difficolta nel weekend, Super Max risponde spiegando: “Soltanto alla partenza ho avuto delle difficoltà ma per il resto è stata una gara molto tranquilla“.

Un incredibile mondiale per la scuderia di Milton Keynes

“Questa è stata la gara e l’anno più fantastico a testimoniare il grande lavoro di questi ragazzi, sia qui in pista che in fabbrica. Grazie alla Red Bull e tutti i nostri partner. La testimonianza di un incredibile lavoro per raggiungere questi risultati. Max poi, in questo momento, è a un livello superiore rispetto a tutti gli altri e la sua prestazione ne è la prova. Checo, nonostante i risultati di oggi, è stato anche lui uno dei protagonisti della nostra stagione. Honda è un grande partner e la vittoria qua a casa loro è ancora più speciale”. Queste le parole di Christian Horner, team principal di Red Bull.