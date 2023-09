GP Giappone, Piastri: “Sono soddisfatto del risultato”

Oscar Piastri, grazie a un ottimo giro, conclude delle ottime qualifiche in seconda posizione e si candida come protagonista del GP del Giappone

Si concludono in modo perfetto le qualifiche del GP del Giappone per Piastri, capace di piazzare la sua monoposto in seconda posizione. L’australiano è stato capace di mostrare un ritmo fin dalla terza sessione di prove libere, che lo ha reso capace di insidiare la lotta per “il podio” del sabato. Il nativo di Melbourne sembra avere un certo feeling con il circuito della Honda e cercherà di sfruttare questo ottimo inizio di weekend per conquistare il suo primo podio in gara. Piastri, che cercherà di insidiare la prima posizione di Verstappen, dovrà guardarsi le spalle da un determinato Norris, che sarà volenteroso di dimostrare di essere il primo pilota della McLaren.

FRONT ROW FOR OSCAR!!! 🧡 A best-ever qualifying performance for @OscarPiastri earns him P2 on Sunday’s grid!#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/HfgmizwLWk — McLaren (@McLarenF1) September 23, 2023



L’australiano ha iniziato le sue qualifiche piazzandosi in quinta posizione, sesto durante le Q2, e ha raggiunto il suo risultato migliore durante l’ultima sessione, ottenendo la seconda posizione. Piastri ha saputo sfruttare la competitività delle ultime gare messa in pista da McLaren e sembra pronto a chiudere in modo ottimale la sua stagione. Il team di Woking vorrà fare in modo di conquistare un doppio podio, sfumato a Silverstone, per cercare di insidiare la quarta posizione di un Aston Martin in crisi nel mondiale costruttori.

Dichiarazioni del pilota

Alle domande di rito nel post-qualifica, Piastri spiega che: “Il primo giro è stato ottimo, sono veramente contento, magari potevo fare qualcosa di meglio nell’ultima chicane. All’ultimo tentativo, oltre al primo settore, non sono stato molto competitivo. Sono soddisfatto del risultato, un ottimo secondo posto e un buon risultato per il team. Abbiamo portato aggiornamenti alla monoposto e siamo stati veloci. Penso che possiamo fare un’ottima gara, ma dobbiamo essere capaci di concretizzare il risultato“. Quando gli viene chiesto su un possibile sorpasso alla partenza, l’australiano risponde: “Prima di tutto sono contento di essere di nuovo in prima fila, avrò solo una monoposto davanti e sfrutterò questa occasione“.