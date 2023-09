GP Giappone: la griglia di partenza a Suzuka

Dopo il disastroso weekend di Singapore, la Red Bull di Max Verstappen torna a essere dove tutti se l’aspettano: in pole position

Max Verstappen conquista la sua ventinovesima pole position a Suzuka. Il pilota olandese si piazza alla testa della griglia di partenza del GP del Giappone, seguito dalle due McLaren. Quinto il compagno di squadra Sergio Perez, incastrato tra le due Ferrari di Leclerc, che partirà quarto, e Sainz, sesto. Subito dietro la coppia Mercedes, che sembra abbia faticato per ottenere il settimo e l’ottavo piazzamento. Ottima la qualifica di Tsunoda, che chiude nono nella sua pista di casa dopo un Q1 e un Q2 notevoli. Fernando Alonso chiude la top ten a poco più di 1,5 secondi dal leader Max Verstappen.

Le tre sessioni di qualifica dell’affascinante Suzuka: pulite, spettacolari e velocissime

La prima sessione di qualifiche ha visto Sargeant perdere la vettura in trazione e sbattere violentemente contro le barriere a nove minuti dalla fine del Q1. La sua Williams ne è uscita notevolmente danneggiata e il pilota è stato costretto al ritiro. La conseguente bandiera rossa ha interrotto la gara, che al momento vedeva Verstappen in testa, seguito dalle McLaren di Norris e Piastri. Al rientro, tutti i piloti sono usciti dai box, in inevitabile difficoltà dovuta dal traffico. Il Q1 termina con Verstappen confermato in testa, seguito da Norris e Leclerc e un’incredibile quarta posizione di Lawson. Fuori Bottas, Stroll, Hulkenberg, Zhou e ovviamente Sargeant.

Durante la seconda sessione, Max Verstappen esce immediatamente dai box montando ancora la mescola usata e si piazza in prima posizione, sempre seguito dalle due agguerritissime McLaren. Sia Verstappen, che Norris e Piastri, però, decidono di non rientrare per il secondo tentativo, contrariamente alla maggior parte dei piloti. Scelta rischiosa, poiché un’inaspettata evoluzione della pista piazza in testa Leclerc, e fa scivolare i due piloti McLaren in sesta e nona posizione. Alonso si classifica per il Q3 dopo una lotta al centesimo con il giovanissimo Lawson, che risulta il primo degli esclusi davanti a Gasly, Albon, Ocon e Magnussen.

La terza sessione parte con un giro impressionante di Super Max, che lo vede chiudere a 1:29.012. Il pilota Red Bull vola, rimanendo dentro i track limits per millimetri. Ma rientra ancora, dimostrando dopo il disastro delle qualifiche di Singapore di essere tornato il campione che tutti abbiamo conosciuto nel corso della stagione. L’olandese migliora ancora il suo tempo, conquistando la pole con 1:28.877. Le Ferrari escono solo una volta per tentare il giro, ma non riescono a raggiungere né la RB19 né le due McLaren. Il GP del Giappone vedrà, come nel 2022, Max Verstappen leader della griglia di partenza.

La griglia di partenza definitiva per il GP del Giappone

Max Verstappen Oscar Piastri Lando Norris Charles Leclerc Sergio Perez Carlos Sainz Lewis Hamilton George Russel Yuki Tsunoda Fernando Alonso Liam Lawson Pierre Gasly Alexander Albon Esteban Ocon Kevin Magnussen Valtteri Bottas Lance Stroll Niko Hulkenberg Guanyu Zhou Logan Sargeant

Elisabetta Bianco