GP Giappone: l’ordine d’arrivo nel Sol Levante

Red Bull conferma la supremazia, seguita da Ferrari che ritrova la performance nel passo gara

Si temeva la pioggia nel Sol Levante e invece la gara si è disputata con ben 22 gradi, con tipiche temperature primaverili. Ma nonostante il meteo mite, non sono mancati i colpi di scena alla partenza, con l’incidente avvenuto in curva 3 tra Daniel Ricciardo e Alexander Albon. L’impatto è stato piuttosto violento, ma piloti per fortuna illesi, seppur entrambi costretti al ritiro e gara sospesa, per riparare le barriere. L’ordine d’arrivo del GP del Giappone evidenzia la supremazia Red Bull. Dopo il ritiro avvenuto nel GP d’Australia, Max Verstappen ritorna a vincere, seguito dal compagno di squadra Sergio Perez. Doppietta perciò per il team di Milton Keynes, che così si riscatta dalla gara anonima australiana.

Another look back at the incident that has us under red flags here from the start in Suzuka 🔍#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/H88GGjBOV5 — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Doppietta anche per Ferrari, che occupa la terza e quarta posizione, rispettivamente con Carlos Sainz e Charles Leclerc. Il monegasco partito dall’ottava piazzola, si è reso protagonista di un’ottima rimonta, che gli è valsa la nomina di Driver Of The Day. Lando Norris occupa la quinta piazzola dell’ordine d’arrivo del GP del Giappone, invece l’altra McLaren di Oscar Piastri l’ottava. In sesta posizione l’Aston Martin di Fernando Alonso, seguito dalla Mercedes di George Russell. L’altra Mercedes di Lewis Hamilton occupa la nona piazzola, chiude la top ten l’idolo di casa Yuki Tsunoda.

L’ordine d’arrivo del GP del Giappone

Max Verstappen (Red Bull); Sergio Perez (Red Bull); Carlos Sainz (Ferrari); Charles Leclerc (Ferrari); Lando Norris (McLaren); Fernando Alonso (Aston Martin); George Russell (Mercedes); Oscar Piastri (McLaren); Lewis Hamilton (Mercedes); Yuki Tsunoda (Visa Cash App); Nico Hulkenberg (Haas); Lance Stroll (Aston Martin); Kevin Magnussen (Haas); Valtteri Bottas (Kick Sauber); Esteban Ocon (Alpine); Pierre Gasly (Alpine); Logan Sargeant (Williams);