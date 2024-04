GP Giappone, Leclerc: “Dobbiamo lavorare sul giro secco”

Charles Leclerc sfiora il podio del GP del Giappone. Il pilota della Ferrari termina la gara in quarta posizione, dopo una rimonta di 4 piazze, aggiudicandosi il titolo di outsider della corsa

La gara di Suzuka termina con la vittoria schiacciante di Max Verstappen, superiore ai suoi avversari per tutto il weekend. Seconda posizione invece per il compagno di squadra Perez. Ma a sorprendere in positivo, è stata l’ottima prestazione della Ferrari, che termina con Sainz sul podio, mentre Leclerc si deve accontentare della quarta piazza nel GP del Giappone. La squadra del Cavallino Rampante ha massimizzato il risultato di giornata, permettendo a Leclerc di rimontare di ben quattro posizioni, nonostante gli avversari davanti fossero davvero difficili da superare.

La chiave di lettura che ha permesso al pilota monegasco di portare a casa il massimo risultato è stata la magistrale gestione degli penumatici. Leclerc è riuscito a far durare per ben 25 giri le mescole medie dopo la ripartenza a seguito di una bandiera rossa causata dalla collisione tra Albon e Ricciardo. La scelta di Ferrari è stata fatta in ottica di concludere il Gran Premio con una sola sosta ulteriore.

Il pilota della Rossa è stato in testa anche per alcuni giri, prima di montare gli penumatici hard a 27 giri dalla fine, nello stesso momento in cui è entrato ai box Norris. Una volta uscito, Leclerc è riuscito a tenere testa al pilota britannico. Intelligentemente non ha perso tempo in bagarre con le due Red Bull e ha lasciato passare Sainz verso la fine per via delle mescole più fresche del pilota spagnolo.

Le parole di Leclerc al termine del GP del Giappone

Queste le parole di Charles Leclerc, al termine della gara: “Sono abbastanza felice, non c’è niente che avremmo potuto fare meglio. Il passo gara, la comunicazione con il team e la strategia sono state ottime. Peccato per la qualifica, ci è costata la gara. Dall’Australia, facciamo fatica a mette le mescole nella giusta finestra di funzionamento per quanto riguarda il sabato e questa è una cosa che dovremo assolutamente capire e sistemare“.