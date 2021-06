GP Francia: un ordine d’arrivo che mostra una Red Bull on fire

L’ordine d’arrivo del GP di Francia evidenzia una Red Bull in forma smagliante, con Verstappen che agguanta la prima posizione

Dopo un’errata partenza che sembrava avesse vanificato la pole ottenuta, Verstappen si piazza nella prima casella dell’ordine d’arrivo del GP di Francia. Una strategia azzardata che però ha pagato rimescolando così nuovamente le carte in tavola. Quando sembrava ormai scontato che Hamilton avesse la vittoria in tasca, l’olandese volante ha sferrato l’attacco prendendosi la prima posizione. Ma la lotta non si è concentrata soltanto tra le prime guide della Mercedes e della Red Bull, ma anche i loro scudieri hanno battagliato.

BOTTAS DESTABILIZZATO? E LE FERRARI?

L’ordine d’arrivo del GP di Francia evidenzia una Red Bull in forma smagliante a discapito di una Mercedes che dovrà reinventarsi e alla svelta per imporre la solita supremazia. In seconda e terza posizione troviamo Hamilton e Perez. Ai piedi del podio vi è Bottas, che sembra ancora non aver trovato la quadra. Che lo destabilizzino le continue voci di mercato, che lo vedono protagonista ma appiedato? La McLaren, invece, si riscatta da una qualifica complicata, con Norris e Ricciardo rispettivamente al quinto e sesto posto.

Un buon settimo posto conferma lo stato di grazia di Gasly con AlphaTauri, mentre in ottava posizione troviamo l’Alpine di Alonso, che nonostante varie difficoltà riesce a mantenere la posizione nella top ten. L’asturiano si è reso protagonista di una bella partenza con cui ha recuperato due posizioni ed è stato autore di bei sorpassi nel corso della gara, come quello ai danni di Leclerc, seppur è stato ostacolato dal degrado non indifferente della mescola media. Chiude la top ten l’Aston Martin, con rispettivamente Vettel e Stroll in nona e decima posizione.

L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DI FRANCIA:

1) Max Verstappen

2) Lewis Hamilton

3) Sergio Perez

4) Valtteri Bottas

5) Lando Norris

6) Daniel Ricciardo

7) Pierre Gasly

8) Fernando Alonso

9) Sebastian Vettel

10) Lance Stroll

11) Carlos Sainz

12) George Russell

13) Yuki Tsunoda

14) Esteban Ocon

15) Antonio Giovinazzi

16) Charles Leclerc

17) Kimi Raikkonen

18) Nicolas Latifi

19) Mick Schumacher

20) Nikita Mazepin